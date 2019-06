Bloober Team przedstawi efekty przeglądu opcji strategicznych w końcu czerwca



Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Bloober Team planuje przedstawić w końcu czerwca efekty przeglądu opcji strategicznych, w tym potencjalne ścieżki rozwoju i zmiany struktury grupy, poinformował poinformował ISBnews Piotr Babieno.

"Do końca czerwca pokażemy efekty przeglądu opcji strategicznych i wtedy więcej powiemy o potencjalnym rozwoju i potencjalnej zmianie struktury grupy" - powiedział ISBnews Babieno podczas konferencji Gaming na Giełdzie organizowaną przez Strict Minds i GPW. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

"Do 2022 pracujemy nad kolejnymi, obok 'Blair Witch' i 'Medium', projektami. Za wcześnie na szczegóły, ponieważ - jak z 'Blair Witch' - chcemy zachować tajemnicę do momentu wielkiego ujawnienia" - dodał prezes.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)