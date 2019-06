O apelu dotyczącym poparcia budowy S16 poinformował PAP we wtorek przewodniczący rady powiatu mrągowskiego Bogdan Kossakowski. W przyjętej uchwale powiatowy samorząd zwraca się do ministra infrastruktury o przyspieszenie prac związanych z budową tej drogi. Apel trafi też do marszałka, sejmiku i wojewody warmińsko-mazurskiego oraz parlamentarzystów.

W uchwale przypomniano, że przebiegająca przez Mrągowo "szesnastka" jest arterią komunikacyjną niezwykle istotną dla województwa i północno-wschodniej Polski, jest też wpisana do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Realizacja tej trasy pozwoli włączyć ją na wschodzie regionu w Via Carpatia, nazywanej "drogą życia" dla województw wykluczonych dotychczas komunikacyjnie.

Samorządowcy z powiatu mrągowskiego przyznali, że trudno jest ustalić nowy korytarz drogi S16, bo przebiega ona przez cenne przyrodniczo okolice Wielkich Jezior Mazurskich. Jak przypomnieli, plany modernizacji tej trasy sięgają lat 80. ub. wieku, a dotychczas powstało już ponad 40 wariantów przebiegu jej budowy.

W ocenie rady powiatu, powodzenie inwestycji będzie zależało od mieszkańców regionu, ponieważ do ustalenia przebiegu drogi niezbędna jest zgoda społeczna. "Jeżeli będziemy rozmawiali rozsądnie, jeżeli będziemy w dobrej wierze szukali rozwiązania, będziemy mogli mówić o realizacji tego zadania w dającej się przewidzieć przyszłości, czyli wreszcie ta droga powstanie" - napisano w uchwale.

To kolejny terytorialny samorząd, który w ostatnich tygodniach ogłosił oficjalne stanowisko w sprawie budowy drogi uznawanej za "kręgosłup komunikacyjny" Warmii i Mazur.

Po koniec maja poparcie dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Olsztyn - Ełk wyraził sejmik województwa warmińsko-mazurskiego, który zaznaczył jednocześnie, że inwestycja powinna uwzględnić czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Poparcie dla budowy ekspresowej "szesnastki" uchwaliła jednogłośnie także rada miejska największego mazurskiego miasta - Ełku.

Przeciwko rozpatrywanym obecnie wariantom przebiegu oraz budowie drogi, która miałaby charakter "międzynarodowej trasy tranzytowej o dużym natężeniu ruchu", wyraziły natomiast sprzeciw lokalne samorządy Rynu, Mikołajek i Orzysza oraz przedstawiciele gminy Mrągowo.

Ma to związek z pracami przygotowawczymi olsztyńskiej GDDKiA do rozbudowy "szesnastki". W 2017 r. GDDKiA podpisała umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej tej trasy. Wykonawca umowy ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej.

Na początku kwietnia drogowcy - podczas spotkań informacyjnych dla mieszkańców - zaprezentowali trzy proponowane warianty przebiegu nowej drogi. Do końca roku któryś z nich chcą przedstawić Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wydanie przez tę instytucję decyzji środowiskowej umożliwiłoby ogłoszenie przetargu na realizację do 2025 r. tej inwestycji w systemie "projektuj i buduj".

O rozbudowę drogi krajowej nr 16 od kilkunastu lat zabiegają m.in. lokalne samorządy i politycy, a inwestycja została wpisana w strategię rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego. Emocje wywołuje natomiast wyznaczenie nowego przebiegu zmodernizowanej trasy, która biegnie przez tereny cenne przyrodniczo i turystycznie. Aby uwzględnić - czasem sprzeczne ze sobą - propozycje zgłaszane m.in. przez lokalne społeczności, samorządy i ekologów, olsztyńska GDDKiA przygotowała i przeanalizowała 41 wariantów przebiegu tej trasy.

Obecnie GDDKIA zawęziła rozpatrywane warianty do trzech. W ocenie inwestora budowa S16 pozwoli na skanalizowanie największego ruchu na jednej drodze o wysokich parametrach, zachowanie lokalnego charakteru innych dróg oraz mniejszą ingerencję w pozostały obszar Mazur.(PAP)

autor: Marcin Boguszewski