O planach firmy Foosung Poland poinformowano we wtorek, na wspólnej konferencji prasowej prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabiny Nowosielskiej i wiceministra przedsiębiorczości i technologii Marcina Ociepy.

Kędzierzyńsko-kozielski zakład będzie zajmował się produkcją nieorganicznych związków fluorowych wykorzystywanych jako komponent do produkcji baterii akumulatorowych. To pierwszy w Europie projekt, który zakłada produkcję LIPF6, czyli heksafluorofosforan litu - kluczowy składnik elektrolitu w akumulatorach litowo-jonowych do samochodów elektrycznych. Firma do końca 2020 roku planuje zatrudnić 80, a w 2022 r. - 150 pracowników.

"Jako cel stawiamy sobie wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Ustawy, które powstają w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, mają realny wpływ na wzrost naszego PKB. Z myślą o inwestorach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zmieniliśmy zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Rozwiązania te zostały dobrze przyjęte przez biznes, czego potwierdzeniem są publikowane ostatnio rankingi" – powiedział wiceminister Ociepa.

Wskazał, że dowodem tego jest również ogłoszone dziś przedsięwzięcie. "Co ważne, w jednej z priorytetowych dla Polski branż, czyli elektromobilności. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce warto lokować kapitał. Mam nadzieję, że coraz więcej inwestorów będzie dostrzegać znaczący potencjał województwa opolskiego" - dodał.

W rozmowie z PAP wiceminister podkreślił, że obecnie Polska staje się realnym graczem na europejskim rynku producentów części koniecznych do rozwoju elektromobilności.

"To nie przypadek, że kolejna firma specjalizująca się w dostawach dla producentów samochodów elektrycznych powstaje właśnie w Polsce. Chciałbym tu przypomnieć m.in. o fabryce zajmującej się produkcją elementów akumulatorów, która powstaje w Nysie. Polska jest już w gronie państw, gdzie lokują swoje inwestycje najpoważniejsi gracze w tak przyszłościowej i innowacyjnej gałęzi przemysłu, jaką jest budowa samochodów elektrycznych" - powiedział wiceminister.

Prezydent Kędzierzyna-Koźla przypomniała, że miasto jest znane w kraju jako silny ośrodek przemysłu chemicznego. Jej zdaniem inwestycja Koreańczyków wzmocni pozycję miasta na przemysłowej mapie Polski.

"Rywalizowaliśmy z innymi destynacjami w Polsce i Europie. To inwestycja o dużym znaczeniu nie tylko dla miasta, ale całego regionu. Właśnie w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie bije serce przemysłu chemicznego, firma Foosung dołączy do grona znamienitych marek polskich firm i wzmocni nasz kapitał gospodarczy, poszerzając jednocześnie platformę międzynarodowych kontaktów biznesowych. Liczę, że oferta pracy, która zostanie skierowana również do naszych mieszkańców, pozwoli wielu osobom na realizację planów zawodowych i wykorzystanie posiadanych kompetencji" - uważa Nowosielska.

Nowy zakład powstanie na 20 hektarowej działce w Kędzierzynie-Koźlu. Przetarg na zakup prawa użytkowania wieczystego został rozstrzygnięty 11 czerwca br. Podpisanie umowy zakupy jest planowane na koniec czerwca.

