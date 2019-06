MCI liczy na równie dobry rok pod względem wyjść z inwestycji jak 2018



Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - MCI liczy na równie dobry rok pod względem wyjść z inwestycji jak 2018, poinformował ISBnews prezes Tomasz Czechowicz.



"Ubiegły rok był bardzo dobry pod względem exit'ów i liczymy, że podobnie będzie w 2019. ABC Data, ATM i możliwe, że jeszcze jedna extra transakcja z portfela Tech.Ventures. Jest kilka innych opcji, ale na te wymienione liczę. To nam pozwoli być net cash" – powiedział ISBnews

Czechowicz.



Jak dodał, w przypadku ABC Data techniczne zamknięcie transakcji właśnie się dokonuje. Z kolei proces sprzedaży ATM, w jego ocenie "wygląda bardzo dobrze" .



"Spółka ma dobre prognozy. Według naszej wiedzy, w tym roku proces powinien być zamknięty, ale jeśli oferty nie będą odzwierciedlały

wartości firmy to możemy przesunąć termin. Niemniej moment jest bardzo dobry, a spółka cieszy się zainteresowaniem potencjalnych nabywców. MCI przeprowadził w ATM dużo dobrych zmian, ale przede wszystkim ATM ma najlepszy zespół zarządzający w regionalnej branży data center" – wskazał Tomasz Czechowicz.

W 2018 r. fundusze, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI, zrealizowały 3 istotne exity. W funduszu buy-outowym MCI.EuroVentures doszło do sprzedaży udziałów w lifebrain (Włochy) i Dotcard (Polska). W MCI.TechVentrures, czyli funduszu wzrostowym, zrealizowano wyjście ze szwedzkiej spółki iZettle, której nowym właścicielem został PayPal. Zrealizowane po wysokich cenach exity przełożyły się na poprawę stóp zwrotu funduszy z Grupy MCI: średnie stopy zwrotu MCI.EuroVentures, MCI.TechVentures i MCI.CreditVentures wyniosły odpowiednio: 26,9%, 5,9% i 7,4%, wynika z informacji spółki.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)