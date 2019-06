Prezes UOKiK monitoruje pomoc publiczną, która jest udzielana przedsiębiorcom. Chodzi o dotacje, pożyczki, środki na rozwój, rekompensaty czy zwolnienia podatkowe.

"Znane są już wstępne dane za ubiegły rok - 2018. Wówczas do przedsiębiorców trafiło 26 mld zł, czyli niewiele więcej niż w 2016 r." - poinformował prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie Urzędu. UOKiK nie podał jeszcze żadnych szczegółów dotyczących pomocy publicznej w 2018 r., będą one dostępne we wrześniu.

Jak podano w komunikacie, w 2017 r. pomoc publiczna wyniosła 40,9 mld zł. To o prawie 16 mld zł więcej niż w 2016 r. (24,93 mld zł). Te kwoty uwzględniają pomoc udzieloną w sektorze transportu (9,87 mld zł).

Największymi beneficjentami pomocy w 2017 r. były: Spółka Restrukturyzacji Kopalń (1,63 mld zł) – na zadania związane z likwidacją kopalń, rekultywacją, zabezpieczaniem przed zagrożeniem. Następnie - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (1,57 mld zł) – na projekty inwestycyjne, rekompensata za rozwiązanie kontraktów długoterminowych, Telewizja Polska (1,22 mld zł) – rekompensata za utracone wpływy abonamentowe, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System (1,17 mld zł) – na inwestycje w sieci przesyłowe gazu ziemnego. W sumie duże przedsiębiorstwa otrzymały w 2017 r. 18,01 mld zł wobec 12,58 mld zł w 2016 r.

W 2017 r. wzrosła też o 5,5 mld zł pula pomocy publicznej dla sektora MŚP: było to 12,93 mld zł wobec 7,35 mld zł w 2016 r.

W 2017 r. trzykrotnie wzrosło wsparcie przyznawane w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych – do 18,33 mld zł. Dla porównania – w 2016 r. było to 6,3 mld zł. Środki krajowe wyniosły 12,66 mld zł w 2017 r. (2016 r. – 13,63 mld zł). 30,52 mld zł – tyle wyniosły przyznane przedsiębiorcom dotacje, rekompensaty i ulgi podatkowe, czyli najczęstsze formy pomocy.

Według UOKiK, wśród instytucji najwięcej pomocy publicznej w 2017 r. udzielili marszałkowie województw (4,12 mld zł) – np. na nowe inwestycje w infrastrukturę, prace badawcze. Na drugim miejscu - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (4,03 mld zł) – np. na rozwój innowacyjnych technologii, finansowanie małych i średnich firm rozpoczynających działalność. Na trzecim - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (3,17 mld zł) – np. na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Te trzy instytucje łącznie udzieliły prawie 40 proc. ogólnej wartości pomocy.

UOKiK obliczył udział beneficjentów pomocy w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców mających siedzibę w danych województwach. Jak poinformowano w komunikacie, w 2017 r., tak samo jak w 2016 r., to w województwie lubuskim najwięcej przedsiębiorców (2,6 proc.) spośród wszystkich tam zarejestrowanych otrzymało wsparcie z pieniędzy publicznych. Wskaźnik ten był też wysoki w woj. świętokrzyskim (2,2 proc.), warmińsko-mazurskim (2,1 proc.), podkarpackim (2 proc.). Najniższy na Mazowszu (0,5 proc.) i Pomorzu Zachodnim (0,6 proc.). Średnia wartość pomocy przypadająca na jedno przedsiębiorstwo w Polsce to 7 946,5 zł.

Wartość pomocy udzielonej podmiotom prowadzącym działalność w sektorze transportu w 2017 roku wyniosła 9,87 mld zł., a przeznaczona była np. na rekompensaty za ulgowe przejazdy, sfinansowanie transportu gminnego. Największe wsparcie trafiło do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie (6,73 mld zł), PKP Intercity (860,7 mln zł), Przewozów Regionalnych (523,5 mln zł). W praktyce to wsparcie może być rozłożone na kilka lat ze względu na wieloletnie umowy przewozowe.

Zgodnie z prawem prezes UOKiK monitoruje pomoc publiczną, która jest udzielana przedsiębiorcom w Polsce. Informuje o niej również Komisję Europejską, która ostatecznie wyraża na nią zgodę. Na naszej stronie działa wyszukiwarka danych o pomocy publicznej. Jest dostępna pod adresem: https://sudop.uokik.gov.pl/home. Można w niej sprawdzić, kto, kiedy i ile środków otrzymał. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś