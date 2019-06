Rank Progress ma przedwst. umowę nabycia gruntu w Otwocku za maks. 27,6 mln zł



Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Progress XVIII sp. z o.o. - S.K.A. - spółka zależna Rank Progress - zawarła z osobami fizycznymi przedwstępną warunkową umowę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni do 7,9 ha, zlokalizowanej w Otwocku za łączną cenę do 27, 6 mln zł, podała spółka.

"W dniu zawarcia umowy przedwstępnej kupujący wpłacił sprzedającemu zaliczkę w wysokości 3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2020 r., podano także.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)