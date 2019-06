Oprócz nominacji grupy Azji i Pacyfiku, Indie muszą uzyskać poparcie dwóch trzecich głosów w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, które odbędzie się w czerwcu 2020 roku. W głosowaniu wezmą udział 193 państwa.

„Cicha dyplomacja zawsze działa, nawet w miejscach, gdzie megafony są łatwo dostępne” - powiedział dziennikowi „The Hindu” indyjski ambasador przy ONZ Syed Akbaruddin.

Indie uzyskały poparcie wszystkich 55 państw Azji i Pacyfiku, w tym sąsiednich Chin i Pakistanu, z którymi w ostatnich latach dochodziło do napięć granicznych. W 2017 roku na płaskowyżu Doklam między wojskami Indii i Chin doszło do napięć, które trwały aż 73 dni. Pod koniec lutego br. Indie i Pakistan starły się w potyczce powietrznej nad granicą w Kaszmirze.

Do ocieplenia stosunków z Chinami doszło stosunkowo szybko, lecz relacje z Pakistanem wciąż są napięte. W czerwcu Indie głosowały za umieszczeniem Pakistanu na międzynarodowej liście państw sponsorujących terroryzm. Podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku nie doszło do dłuższego spotkania premierów obu krajów - Imran Khan i Narendra Modi ograniczyli się jedynie do wymiany uprzejmości.

„Przyjmujemy (...) ten wyraz solidarności państw grupy Azji i Pacyfiku, które poparły kandydaturę Indii” - zapewnił ambasador Akbaruddin. „Przyjmujemy (...) tę odpowiedzialność i będziemy teraz starać się o poparcie innych członków ONZ przed wyborami w Zgromadzeniu Ogólnym, zaplanowanymi na przyszły rok” - podkreślił.

Indie starały się o członkostwo w RB ONZ od 2013 roku. Wtedy jedynym kontrkandydatem z regionu Azji i Pacyfiku był Afganistan, który zrezygnował z kandydowania na rzecz Indii.

Indie były niestałym członkiem RB już siedem razy, pierwszy raz w 1950 roku, a ostatnio w roku 2011. Niestali członkowie RB ONZ wybierani są na dwuletnie kadencje. Państwom Azji i Pacyfiku przypada jedno miejsce w Radzie, która ma pięciu stałych i dziesięciu niestałych członków.

Długoterminowym celem polityki zagranicznej Indii jest uzyskanie stałego członkostwa w RB. Prognozy demograficzne mówią, że w 2027 roku Indie staną się największym pod względem liczby ludności krajem świata.

W czerwcu br. na niestałych członków RB wybrano Estonię, Niger, Tunezję oraz wyspiarski kraj Saint Vincent i Grenadyny. Kadencja Polski kończy się w grudniu 2019 roku.

Z Delhi Paweł Skawiński (PAP)