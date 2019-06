Getin Noble Bank wdraża 'System przeciwdziałania nadużyciom'



Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) wdraża nowoczesne rozwiązanie w postaci "Systemu przeciwdziałania nadużyciom" w oparciu o rozwiązania SAS. Projekt ma na celu ograniczenie potencjalnych strat finansowych spowodowanych przez nadużycia kredytowe, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji przeprowadzanych przez klientów oraz zagwarantowanie zgodności regulacyjnej, m.in. z najnowszą dyrektywą PSD II, podał bank.

"Wdrażany przez Getin Noble Bank system znacznie przyśpieszy procesy przeciwdziałania nadużyciom, umożliwiając wykrywanie i blokowanie podejrzanych transakcji przed wykonaniem płatności. Biorąc pod uwagę dużą skalę działalności banku, niezwykle istotne jest również podejście cross-kanałowe oraz cross-produktowe. Chodzi o uzyskanie efektu skali i synergii w procesie wykrywania szeroko pojętych nadużyć, w tym aplikacyjnych, transakcyjnych, kartowych oraz wewnętrznych, będących zarówno wynikiem celowego działania, jak i błędu ludzkiego" - czytamy w komunikacie.

Wszystkie transakcje są klasyfikowane w czasie rzeczywistym jako bezpieczne lub wymagające sprawdzenia. System działa przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Bank wskazał, że "System przeciwdziałania nadużyciom" umożliwia również podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu zabezpieczenie środków klientów w sytuacji pojawienia się nowego schematu wyłudzeń na rynku.

"Specjaliści zajmujący się zarządzaniem ryzykiem nadużyć w Getin Noble Banku zyskają możliwość efektywnego zarządzania procesami antyfraudowymi. Wszystko dzięki wsparciu najwyższej klasy silnika budowy reguł, który umożliwia definiowanie prostych i złożonych scenariuszy, testowanie ich na danych historycznych oraz wdrożenie w środowisku produkcyjnym w ciągu zaledwie kilku minut. Ponadto będą mogli monitorować nietypowe wzorce zachowań klientów lub sposoby wykorzystania urządzeń i instrumentów płatniczych używanych do dokonywania płatności internetowych. Analizowane są takie czynniki, jak częstotliwość transakcji, wielkość konkretnych kwot czy kraj, z lub do którego przekazywane są środki finansowe. Dzięki analizie behawioralnej i informacjom dostarczanym do systemu, bank zapewni również ochronę klientów przed efektami działania złośliwego oprogramowania, którym mogły zostać zainfekowane ich urządzenia" - czytamy dalej.

Jak poinformowała country leader SAS Polska Anna Muszyńska, "System przeciwdziałania nadużyciom" wdrażany w Getin Noble Banku zawiera gotowy, predefiniowany i zweryfikowany model danych wzbogacony o analitykę behawioralną. Rozwiązanie działa w oparciu o wiodące systemy analityczne SAS Fraud Management oraz SAS Visual Investigator.

"Doświadczenie zdobyte podczas realizacji kilkudziesięciu projektów prowadzonych w Polsce i na świecie umożliwiło nam stworzenie startowego zestawu reguł wykrywania nadużyć w różnych obszarach. Rozwiązania SAS charakteryzuje również wysoka ergonomia tworzenia nowych reguł, co pozwala rozwijać system wraz z rosnącymi potrzebami" - powiedziała Muszyńska, cytowana w komunikacie.

Bank wskazał, że największe wyzwanie w walce z nadużyciami wiąże się z potrzebą ciągłego dostosowywania systemów bezpieczeństwa do zmieniających się schematów działania przestępców, którzy znają procedury banków i wciąż pracują nad tym, aby je skutecznie obejść.

"Kilka kwestii zaważyło o tym, że zdecydowaliśmy się na implementację technologii SAS. Najbardziej istotne z nich to: duże doświadczenie firmy w dziedzinie przeciwdziałania nadużyciom - w tym udane implementacje podobnych rozwiązań na rynku polskim, a także - co dla nas niezwykle ważne - holistyczne podejście do kwestii nadużyć. Chodzi o integrację informacji dotyczących nadużyć kredytowych i transakcyjnych na poziomie jednego narzędzia. W tym rozwiązaniu inicjatywy antyfraudowe są zarządzane za pośrednictwem jednej kompleksowej platformy, co gwarantuje efektywność operacyjną. Niezwykle istotny był również fakt, że system zbudowany w oparciu o rozwiązania SAS cechuje duża elastyczność, co z jednej strony ma kluczowe znaczenie w niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży finansowej, a z drugiej pozwala budować procesy weryfikacji, które nie są uciążliwe dla klientów" - powiedział dyrektor departamentu zarządzania ryzykiem nadużyć w Getin Noble Banku Rafał Winnicki.

Z badania EY pn. "Nadużycia w sektorze finansowym" wynika, że w latach 2017-2018 prawie dwukrotnie wzrosła liczba podmiotów, które straciły z tego powodu więcej niż 10 mln zł. Z kolei co trzecia firma odnotowała straty na poziomie między 1 a 10 mln zł. Ponadto, działania oszustów w obszarze wyłudzeń kredytowych, środków finansowych z rachunków klientów, fałszerstw i kradzieży tożsamości są coraz bardziej złożone. Przestępstwa dokonywane są nie tylko przez indywidualne osoby, ale często zorganizowane grupy, posługujące się coraz nowszymi technologiami.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstw z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI.

(ISBnews)