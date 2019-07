Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 59,98 USD, po zwyżce ceny o 2,57 proc.

Ropa Brent w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 66,47 USD za baryłkę, po wzroście notowań o 2,69 proc.

W poniedziałek w stolicy Austrii Wiedniu rozpoczęło się spotkanie OPEC+, podczas którego zapadnie decyzja, jak będzie wyglądać produkcja ropy w krajach koalicji w II połowie roku.

W sobotę podczas szczytu G20 w japońskiej Osace Rosja i Arabia Saudyjska doszły do porozumienia ws. utrzymania produkcji ropy naftowej na obecnym poziomie przez sześć do dziewięciu miesięcy. Według mediów inni członkowie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) przychylą się do porozumienia osiągniętego przez Rijad i Moskwę.

Iran „nie widzi trudności” w przedłużeniu cięć dostaw ropy naftowej - powiedział w Wiedniu minister ropy Iranu Bijan Namdar Zanganeh.

"Można powiedzieć, że rynek bardziej odetchnął z ulgą, niż jest szczęśliwy" - powiedziała Vandana Hari, założycielka Vanda Insights.

Hari dodała, że w negocjacjach handlowych mamy tylko zawieszenie broni, a przedłużenie cięć produkcji ropy podczas szczytu OPEC+ było "przesądzone".

Rynki pozytywnie przyjęły wynik sobotnich rozmów prezydentów USA i Chin podczas szczytu G20. Donald Trump i Xi Jinping uzgodnili wznowienie negocjacji w sprawie sporu handlowego, toczonego przez ich kraje od blisko roku.

"Nie wprowadzimy na razie nowych ceł na towary z Chin; będziemy kontynuować negocjacje tam, gdzie je przerwaliśmy, by sprawdzić, czy uda się zawrzeć umowę" - powiedział Trump.

"Zgodziłem się, aby amerykańskie firmy w dalszym ciągu sprzedawały produkty chińskiemu koncernowi Huawei" - dodał prezydent USA.

W zeszłym tygodniu ropa na NYMEX w USA zyskała 3,1 proc., a w czerwcu zdrożała o ok. 11 proc.

Brent na ICE zdrożała w czerwcu o 2,8 proc. (PAP Biznes)