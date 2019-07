OT Logistics wypowiedział Allianz ZB umowę ws. kontroli nad Luka Rijeka



Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - OT Logistics wypowiedział Allianz ZB (AZ) umowę o sprawowaniu kontroli operacyjnej nad chorwacką spółką Luka Rijeka, podała firma. AZ złożył zawiadomienie o skorzystaniu z opcji put, jednak OT Logisitics uważa, że nie ma ono mocy prawnej.

"Umowa została wypowiedziana w trybie natychmiastowym. Przyczyną wypowiedzenia było naruszenie przez AZ postanowienia umowy stanowiącego o współpracy stron umowy w duchu wzajemnego zaufania poprzez działania AZ mające na celu dokonanie niekorzystnych dla emitenta zmian dotyczących rozporządzania akcjami Luka Rijeka d.d." - czytamy w komunikacie.

Wypowiedzenie umowy dotyczy jedynie Allianz ZB.

"Zaistniała sytuacja uniemożliwia OTL racjonalne i efektywne zarządzanie spółką Luka Rijeka oraz wdrożenie procesów skutkujących poprawą efektywności i zyskowności. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o wypowiedzeniu umowy z funduszem emerytalnym Allianz. Mając na uwadze długoterminowe plany związane z obecnością OT Logistics w porcie Luka Rijeka, chcemy funkcjonować w oparciu o rzetelną i godną zaufania współpracę. W piątek wystosowaliśmy do ministra morza, transportu i infrastruktury - pana Olega Butkovica - z kopią do pozostałych akcjonariuszy Luka Rijeka, pismo z propozycją organizacji spotkania, którego celem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłości spółki oraz wypracowania stosownych dokumentów skutkujących tym razem jego realizacją. Należy jednak podkreślić, że z pozostałymi akcjonariuszami, szczególnie na poziomie rady nadzorczej, współpraca przebiega w sposób prawidłowy" - powiedział prezes OT Logistics Radosław Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Po złożeniu wypowiedzenia Allianz ZB złożył zawiadomienie o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put dotyczącej akcji Luka Rijeka, która przysługiwała AZ na podstawie umowy wspólników z dnia 15 września 2017 r. pomiędzy OT Logistics, AZ oraz Erste, podano także.

Zawiadomienie dotyczy wszystkich posiadanych przez fundusze zarządzane przez AZ akcji Luka Rijeka, tj. 2 042 914 akcji Luka Rijeka o łącznej wartości (liczonej według ceny nabycia w wykonaniu opcji put na podstawie umowy wspólników i kursu wymiany HRK/PLN z dnia raportu) ok. 70,3 mln zł.

"Ze względu na fakt, że zawiadomienie nie zostało doręczone w sposób prawidłowy tzn. już po wypowiedzeniu umowy wspólników i w związku z tym nie posiada mocy prawnej, jeszcze raz apelujemy o możliwość porozumienia, jednak zaznaczamy, że będziemy podejmować stosowne kroki w celu ochrony interesów naszej spółki i inwestycji w spółce Luka Rijeka" - skomentował prezes.

15 września 2017 r. OT Logistics wraz z funduszami emerytalnymi Allianz i Erste zawarły porozumienie o sprawowaniu kontroli operacyjnej nad Luka Rijeka. Umowa przewiduje także możliwość sprzedaży akcji Luka Rijeka (opcja put) polskiej spółce. W maju 2019 r. OT Logistics zawarła porozumienie z Erste, na podstawie którego odkupi 0,7% udziałów w porcie płacąc raty rozłożone do lutego 2020 r., a fundusz nie skorzysta z opcji put przysługujących na pozostały pakiet jego akcji.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)