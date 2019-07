Play zaoferuje stacjonarny internet szerokopasmowy sieci Vectra



Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - P4 - sieć komórkowa należąca do Play Communications - oraz Vectra podpisały umowę o współpracy w zakresie udostępnienia sieci szerokopasmowej Vectry dla Play, podało Play. Spółki planują podłączyć pierwszych klientów Play w I kw. 2020 r.

"To kontynuacja rozwoju strategii Play koncentrującej się wokół technologii mobilnych, gdyż stacjonarny szerokopasmowy internet od Vectry będzie idealnym uzupełnieniem obecnej oferty operatora. Umowa bazuje na rozliczeniu po cenach hurtowych za każdego podłączonego klienta. W ramach współpracy, Vectra zapewni routery, jak i usługę podłączenia/instalacji. Umowa nie zakłada płatnego z góry wynagrodzenia dla partnera ani dodatkowych nakładów inwestycyjnych ze strony Play. Operatorzy połączą systemy IT, natomiast Play zajmie się działaniami marketingowymi i dystrybucją" - czytamy w komunikacie.

Obecnie w zasięgu sieci światłowodowej Vectry znajduje się ponad 2,7 mln gospodarstw domowych. Sieć szkieletowa Vectry należy do czołówki krajowych sieci teleinformatycznych. Wykorzystując najnowsze technologie DOCSIS, Vectra świadczy usługi transmisji danych o prędkości do 600 Mb/s, a wkrótce także do 1 Gb/s, podano także.

Usługa stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu będzie dystrybuowana pod marką i poprzez sieć sprzedaży Play na całym obszarze działania Vectry.

"Oferta Play Now TV będzie dostępna w ramach stacjonarnego dostępu do internetu szerokopasmowego Play. Spółki planują podłączyć pierwszych klientów Play w I kw. 2020 r." - czytamy w komunikacie.

"Cieszymy się, że możemy dalej rozwijać naszą współpracę z Vectrą. Z niecierpliwością czekamy na możliwość zaoferowania naszym klientom stacjonarnego Internetu szerokopasmowego na dużą skalę, prostej w instalacji i użytkowaniu usługi opartej o sieć szerokopasmową Vectry. Superszybki stacjonarny Internet Vectry w technologii DOCSIS stanowi idealne uzupełnienie superszybkiego Internetu mobilnego 5G Ready Play" - powiedział prezes Play Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

"Po współpracy w ramach rozwiązań MVNO, transmisji danych do stacji bazowych i tranzytu ruchu, partnerstwo w zakresie stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu jest kolejnym strategicznym krokiem dla obu firm. Jest to unikalna współpraca na polskim rynku. Działamy wspólnie od wielu lat – łączą nas te same wartości i duch przedsiębiorczości" - wskazał prezes Vectry Tomasz Żurański.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)