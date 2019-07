ECC Games rozpoczął soft launch gry 'Ultimate Fishing Simulator 2019'



Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - ECC Games rozpoczął soft launch gry "Ultimate Fishing Simulator 2019" na platformie Android, podała spółka. Spółka chce przetestować tytuł na wybranych rynkach, dostosować go do wymagań użytkowników i ułożyć odpowiedni model monetyzacji.

"Rozpoczynamy testy 'Ultimate Fishing Simulator 2019'. Chcemy sprawdzić, jak tytuł zostanie przyjęty przez graczy na wybranych rynkach, i odpowiednio go dopracować. Przy tworzeniu tytułu korzystamy z naszych doświadczeń zdobytych podczas produkcji 'Car Mechanic Simulator 2018' w wersji mobilnej. Wiedza ta pozwoli nam właściwie zoptymalizować monetyzację w grze i maksymalnie wykorzystać potencjał instalacji przez graczy" - powiedział prezes Piotr Wątrucki, cytowany w komunikacie.

Wersja "Ultimate Fishing Simulator" na komputery stacjonarne i konsole zadebiutowała 30 sierpnia 2018 roku. Tytuł powstał we współpracy wydawcy Ultimate Games i producenta Bit Golem. Gra spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem przez graczy. Mobilna wersja tytułu została pobrana przez ponad 4 mln użytkowników, przypomniano.

"Zdecydowaliśmy się na stworzenie kolejnej wersji 'Ultimate Fishing Simulator', ponieważ jest to gra z ogromnym potencjałem, który można jeszcze bardziej rozwinąć. Do nowej wersji wprowadziliśmy wiele zmian, m.in. dodaliśmy system paczek z kartami, dzięki którym gracze będą mogli kolekcjonować sprzęt wędkarski. Posiadamy osobny zespół dedykowany produkcjom mobilnym, w którym pracują doświadczone osoby specjalizujące się w grach na iOS i Android, co z pewnością pomoże jak najlepiej dopracować nowy tytuł" - dodał Wątrucki.

ECC Games S.A. to studio deweloperskie z Warszawy, które zajmuje się tworzeniem gier na platformy mobilne oraz PC. Na swoim koncie mają m.in. "Car Mechanic Simulator" w wersji dla iOS i Androida. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2019 r.

(ISBnews)