Dudajew powiedział agencji informacyjnej RIA Nowosti, że ataku dokonał niezidentyfikowany mężczyzna. "Podszedł do policjanta, zadał mu rany nożem, w rezultacie funkcjonariusz zmarł w drodze do szpitala" - poinformował. Dodał, że napastnik miał przy sobie granat, ale go nie użył.

Tymczasem według portalu internetowego Znak napastników było dwóch i jeden z nich dokonał zamachu samobójczego, a drugi otworzył ogień do funkcjonariuszy i zdołał zbiec.

Do incydentu doszło w rejonie (powiecie) aczchoj-martanowskim, na południowym zachodzie Czeczenii.

Jest to trzeci od początku roku atak w Czeczenii na funkcjonariuszy resortów siłowych. 23 czerwca mężczyzna uzbrojony w nóż zaatakował funkcjonariusza policji drogowej w głównym mieście republiki, Groznym. Do tego incydentu przyznało się później Państwo Islamskie oświadczając, że zamachu dokonała jego komórka na Kaukazie.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)