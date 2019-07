Oddawany w poniedziałek przed godz. 15 ostatni odcinek obwodnicy Olsztyna pomiędzy węzłami Olsztyn Jaroty i Olsztyn Południe ma długość 5 km. Jest to ostatni fragment budowanej od 2016 r. obwodnicy Olsztyna. Oddanie go do użytku przeciągało się w czasie, ponieważ w okolicy wsi Bartąg, gdzie występują podmokłe grunty, występowały kłopoty wynikające z osiadania gruntu.

"Wykonawca wykonał w tym miejscu dodatkowe wzmocnienie, stosując technologię pali przemieszczeniowych, formowanych w gruncie, co spowodowało wydłużenie czasu realizacji" - powiedział PAP Karol Głębocki.

"Udostępniony dziś odcinek południowej obwodnicy Olsztyna ma kluczowe znaczenie dla układu komunikacyjnego i dostępności miasta. Jego otwarcie jest także dowodem, że nawet mimo pojawiających się niekiedy przeszkód, konsekwentnie realizujemy zaplanowane inwestycje drogowe" - powiedział obecny na otwarciu obwodnicy wiceminister infrastruktury i budownictwa Rafał Weber.

Oddany w poniedziałku do użytku fragment drogi S51 łączy wybudowane już wcześniej odcinki obwodnicy Olsztyna i wraz z drogą S16 zapewnia całemu miastu bezkolizyjne połączenie w standardzie drogi ekspresowej z trasą S7 prowadzącą do Trójmiasta.

Od razu po przecięciu wstęgi na obwodnicy Olsztyna pojawiły się tiry, których kierowcy klaksonami dziękowali za udostępnienie nowej drogi.

