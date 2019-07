Przetargi zostały ogłoszone w ramach prowadzonego przez miasto i miejscowości wschodzące w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego projektu "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF". Jest on realizowany przy wsparciu środków unijnych. Cały projekt wart jest blisko 160 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi ponad 90 mln zł. Wartość inwestycji Białegostoku to blisko 45 mln zł - informuje miasto w komunikacie na stronie internetowej.

Miasto ogłosiło dwa przetargi na zakup nowoczesnych, niskoemisyjnych i niskopodłogowych autobusów. W jednym chodzi o dostawę dziesięciu autobusów: dwóch 12-metrowych i ośmiu 18-metrowych z silnikami spalinowymi. W tym przetargu oferty można składać do 1 sierpnia. Natomiast drugi przetarg dotyczy zakupu dwóch autobusów niskopodłogowych, 12-metrowych, o napędzie hybrydowym. W tym przetargu oferty można składać do 23 lipca.

Termin wykonania obu zamówień - jak podano w komunikacie - nie może nastąpić później niż 10 marca 2020 roku.

Jak mówi cytowany w komunikacie zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, miastu zależy na "sprawnej, wygodnej i nowoczesnej komunikacji miejskiej". "Te zamówienia to kolejny etap naszych inwestycji w miejski tabor, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, a także wymiana autobusów na nowe, niskoemisyjne" - dodał.

Projekt "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" jest realizowany przez Białystok oraz Choroszcz, Czarną Białostocką, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków i Zabłudów w porozumieniu z powiatem białostockim. Unijne dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO) Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Każda z gmin realizuje swoje działania w ramach projektu.

Białystok, który otrzymał dofinansowanie z RPO w wysokości blisko 34 mln zł, oprócz zakupu autobusów, ma też w zadaniach budowę ścieżek rowerowych wzdłuż 14 ulic. Jak podano w komunikacie, realizacja niektórych już się zakończyła, innych - jest w toku.

Miasto informuje, że zakupy nowoczesnych autobusów są realizowane dzięki czterem projektom dotyczącym transportu miejskiego a współfinansowanym ze środków unijnych. Na ulice Białegostoku do roku 2021 mają wyjechać co najmniej 72 autobusy. Przybliżony łączny koszt to ok. 110 mln zł netto.(PAP)

autorka: Sylwia Wieczeryńska