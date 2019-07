"Nie ma żadnych oznak, ani żadnych potwierdzeń, które wskazywałyby, że KE nie byłaby zainteresowana współpracą z nami w zakresie przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych, w tym realizacji w Polsce programu Czyste Powietrze" - wskazał Kwieciński odnosząc się poniedziałkowych doniesień medialnych o tym jakoby KE chciała wycofać się z finansowania rządowego programu m.in. na termomodernizację budynków, wymianę pieców, instalację alternatywnych źródeł energii.

Powiedział, że do resortu nie wpłynął z Komisji Europejskiej żaden dokument, który pozwoliłby potwierdzić te informacje. Dodał, że strona polska jest w stałym kontakcie z komisją, a ostatnia rozmowa na temat bezpieczeństwa klimatycznego z jej przedstawicielami miała miejsce w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Rady UE. Dodał, że była to dyskusja nad raportem prezydencji rumuńskiej z negocjacji budżetowych. Wskazał, że potencjalne możliwości finansowania celów klimatycznych w następnej perspektywie budżetu UE będą właśnie wynikiem trwających negocjacji.

Minister zaznaczył, że obecnie Polska współdziała z KE i Bankiem Światowym przy realizacji w naszym kraju Inicjatywy Catching-Up Regions (CuRI). Wyjaśnił, że współpraca ta trwa od 2016 roku i przyczyniła się do powstania interesujących propozycji rozwiązań problemów, z którymi borykają się polskie regiony, w tym z poprawą jakości powietrza.

"Bardzo cenimy tę współpracę, dlatego chcemy kontynuować wspólne działania na rzecz efektywności energetycznej w ramach inicjatywy CuRI" - powiedział Kwieciński. Dodał, że rekomendacje, które w sprawie walki ze smogiem w Polsce, przygotował Bank Światowy, są obecnie opiniowane i będą omawiane podczas spotkania koordynacyjnego programu Czyste Powietrze, którego koordynatorem jest Ministerstwo Środowiska. Dodał, że eksperci tego resortu i NFOŚiGW są w tej sprawie w stałym kontakcie z ekspertami BŚ.

Kwieciński przypomniał, że na program Czyste Powietrze w ciągu 10 lat rząd chce przeznaczyć ok. 103 mld zł. Dodał, że "wsparcie dla polityki klimatycznej, w tym dla zwalczania tzw. niskiej emisji w przyszłej perspektywie finansowej ma być jednym z priorytetów KE". Wskazał, że może zostać na to przeznaczone nawet 25-30 proc. nowego budżetu na Politykę Spójności. "My absolutnie będziemy w tym uczestniczyć" - zaznaczył. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska