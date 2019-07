Opłata za wstęp do Wenecji wejdzie w życie od stycznia 2020 roku

Źródło: PAP

Obowiązkowa opłata za wstęp i wjazd do Wenecji wejdzie w życie nie, jak planowano, od 1 września, ale w styczniu przyszłego roku - zdecydowała w poniedziałek rada miasta. To nowe przesunięcie terminu wprowadzenia pierwszej tego rodzaju należności we Włoszech.