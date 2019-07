Zdaniem Ostrowskiego pory roku nie wpływają na pracę Elektrowni Bełchatów. Jak mówi, przez 365 dni w roku produkcja energii elektrycznej utrzymuje się na podobnym, bardzo wysokim poziomie.

"Nawet podczas największych upałów wszystkie dostępne w danym okresie jednostki produkujące energię elektryczną w Bełchatowie pracują z najwyższą dyspozycyjnością i efektywnością. Wiemy, jak ważne dla polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa są niezakłócone dostawy energii elektrycznej, która wykorzystywana jest także na potrzeby chłodzenia, w tym klimatyzatorów pomagających mieszkańcom przetrwać falę upałów" – mówi prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK).

Przekonuje, że niezawodność elektrowni w Bełchatowie utrzymywana jest dzięki okresowym działaniom techniczno-organizacyjnym, których celem jest przygotowanie bloków do pracy w warunkach szczególnych, jakimi mogą być np. upały. Zapewnia, że Elektrownia Bełchatów, która zasila ok. 11,5 mln gospodarstw domowych, racjonalnie gospodaruje również zasobami wody niezbędnej do procesu wytwarzania energii elektrycznej.

Dyrektor techniczny Elektrowni Bełchatów Andrzej Legeżyński tłumaczy, że w celu zmniejszenia ilości pobieranej wody do celów technologicznych, w elektrowni Bełchatów przeprowadzono szereg zmian technologicznych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik, m.in. zmodernizowano akcelatory, chłodnie kominowe, a także zastosowano stabilizatory do uzdatniania wody chłodzącej, co w efekcie pozwoliło zmniejszyć straty wody w obiegu.

Rzecznik prasowy PGE GiEK Sandra Apanasionek zwraca uwagę, że Elektrownia Bełchatów spełnia wszystkie wymagania prawne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wymagane m.in. przez Ustawę Prawo Wodne, Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Ustawę Prawo ochrony środowiska. Posiada również stosowne pozwolenia wydane w drodze decyzji na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych i podziemnych.

Z kolei prezes Ostrowski podkreśla, że Elektrownia Bełchatów nie wykorzystuje nawet limitu wód wskazanego w pozwoleniach. "Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do ochrony środowiska elektrownia obniżyła pobór wody o 25 proc. w stosunku do maksymalnych ilości określonych w aktach prawnych" – dodaje.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi sześć oddziałów zlokalizowanych na terenie 4 województw. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

Jak informuje spółka PGE GiEK jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w krajowym rynku wydobywczym tego surowca wynosi ok. 87 proc.), a także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, zaspokajającym w niektórych miesiącach ponad 36 proc. krajowego zapotrzebowania (dane na dzień 31 grudnia 2018 r.). (PAP)

autor: Jacek Walczak