Scope Fluidics patentuje w EUP kluczową technologię systemu PCR|ONE



Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Curiosity Diagnostics wchodząca w skład grupy kapitałowej Scope Fluidics otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) warunkową decyzję o przyznaniu patentu dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego "Device for simultaneous and uniform thermal cycling of samples and uses thereof", podał Scope Fluidics. Jest to technologia kluczowa dla działania systemu PCR|ONE i uzyskania parametrów wyróżniających go na tle konkurencji. Wcześniej spółka opatentowała tę technologię na rynku amerykańskim. Jednocześnie kontynuuje prace nad uzyskaniem ochrony na rynku chińskim.

"System PCR|ONE posiada wiele przewag nad produktami konkurencji, dlatego zgodnie z zapowiedziami rozszerzamy ochronę patentową naszych kluczowych wynalazków na kolejne rynki. Zabezpieczona wcześniej na rynku amerykańskim, a teraz rozszerzona na rynki europejskie technologia, umożliwia ultraszybkie przeprowadzenie łańcuchowej reakcji polimerazy na wielu próbkach równocześnie. To jedno z kluczowych rozwiązań gwarantujących przewagę konkurencyjną naszego systemu nad konkurencją. Pracujemy nad rozszerzeniem ochrony również o rynek chiński" - powiedział członek zarządu Scope Fluidics Marcin Izydorzak, cytowany w komunikacie.

Warunkiem przyznania patentu jest akceptacja tekstu zgłoszenia w kształcie przedłożonym przez Urząd oraz wniesienie wymaganych tłumaczeń i opłat.

Pierwsza runda badań w ALAB laboratoria zakończyła się w drugiej połowie 2018 r. System PCR|ONE uzyskał wówczas wysokie parametry czułości i specyficzności w porównaniu do konkurencyjnego produktu, a także potwierdził, iż jest bezkonkurencyjny pod względem szybkości analizy materiału genetycznego. Zgromadzone wnioski i rekomendacje posłużyły Scope Fluidics do dalszej optymalizacji funkcjonalności systemu oraz kosztów produkcji jednorazowych kartridżów. Druga runda badań rozpocznie się w lipcu 2019 r. i zakończy najpóźniej w I kw. 2020 r., podano również.

"Zakończenie prac nad projektem i uzyskanie certyfikatu CE-IVD, umożliwiającego wprowadzenie systemu na rynku europejskim, zaplanowane jest na drugi kwartał 2020 r. System PCR|ONE oferuje najszybsze wykrywanie bakterii i wirusów na świecie (do 20 różnych patogenów oraz genów oporności lekowej). Spółka będzie oferować dwa panele ukierunkowane na najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia człowieka. Pierwszy z nich to panel wykrywający oporne na metycylinę szczepy gronkowca złocistego (MRSA), będące częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych, które wykazują wysoką antybiotykooporność" - czytamy dalej.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

