Von der Leyen, która we wtorek wieczorem została nominowana przez przywódców państw członkowskich do objęcia KE, już w środę rozpoczęła serię spotkań, które mają otworzyć jej drzwi do kierowania zatrudniającą ponad 30 tys. urzędników instytucją.

Pierwsze rozmowy w Parlamencie Europejskim z frakcją Europejskiej Partii Ludowej poszły dobrze. Według nieoficjalnych informacji Niemka dostała zapewnienie poparcia jej kandydatury od chadeków. Przed nią jednak jeszcze trudniejsze rozmowy z socjalistami, którzy są zawiedzeni tym, że przepadł ich kandydat na szefa KE Holender Frans Timmermans.

W czwartek po południu von der Leyen ma rozmawiać z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Głosowanie nad jej kandydaturą w PE wstępnie zaplanowano na 16 lipca. Tego dnia ma ona również wygłosić przed europosłami przemówienie programowe i odpowiedzieć na ich pytania.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)