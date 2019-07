Program "Rodzina 500 plus" w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wnioski o wypłatę środków można składać online od 1 lipca. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej – papierowej.

Jak podkreśliła minister Borys-Szopa, Polacy chętnie składają wnioski o świadczenie za pośrednictwem internetu. "Pierwsze wnioski zaczęły spływać tuż po północy 1 lipca. Do piątku do południa rodzice złożyli już ponad 1,5 mln wniosków o świadczenie wychowawcze" - poinformowała.

Szefowa MRPiPS zapewniła, że proces składania wniosków, zarówno poprzez kanały bankowości elektronicznej, platformę usług elektronicznych ZUS, jak i portal Emp@tia, przebiega sprawnie i bez większych problemów.

"W tym roku złożenie wniosku jest naprawdę proste, nie ma konieczności dokumentowania dochodów, nie trzeba czekać na decyzję – po przyznaniu świadczenia otrzymujemy pocztą elektroniczną informację. I tyle. Pozostaje czekać na przelew" - wskazała Borys-Szopa.

Minister przyznała, że również samorządy działają sprawnie w obsłudze programu. "Absolutnym rekordzistą okazała się gmina Kowary, która przyznała pierwsze świadczenia już w poniedziałek rano. To imponujący wynik. Zgodnie z przepisami samorządy mają trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku o świadczenie, jednak dotychczasowa praktyka pokazuje, że robią to znacznie szybciej. Pierwsze świadczenia zostały już przyznane i wkrótce zostaną wypłacone, a możliwe, że już trafiły na konta" - podkreśliła.

"Tych, którzy jeszcze wniosku nie złożyli, gorąco zachęcam, by składali wniosek online. To zaledwie kilka chwil, a im szybciej to zrobicie, drodzy rodzice, tym szybciej pieniądze trafią na wasze konta" - dodała minister rodziny.

Resort rodziny przypomina, że rodzice, którzy mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

Borys-Szopa przypomniała, że od 1 lipca można także składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry start", czyli tzw. wyprawkę szkolną. Poinformowała, że do piątku do południa rodzice złożyli już ponad 812 tys. takich wniosków.

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Wnioski można składać online za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec