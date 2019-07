Polska na razie na walkę ze smogiem w ramach programu Czyste Powietrze wydaje własne pieniądze. Ale w przyszłości bez unijnych funduszy na ten cel sobie nie poradzimy. Opiewającym na 103 mld zł dziesięcioletni program Czyste Powietrze to w 60 procentach dotacje, będzie potrzebował dofinansowania unijnego po 2021 r. By tak się stało program musi zostać rozszerzony i zmieniony i tu narastający od kilku miesięcy impas w rozmowach o reformach programu przeszedł w głośny spór z Komisją Europejską.

Zażegnanie tego sporu powierzono Jerzemu Kwiecińskiemu, który w tym tygodniu ma się spotkać z jednym z dyrektorów unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Tematem rozmów mają być ogólnie fundusze unijne, bo za to szef resortu i rozwoju odpowiada. Nie zabraknie też z pewnością pytania o program walki ze smogiem. Polska liczy w przyszłej perspektywie finansowej UE na 6-8 mld euro, więc Kwieciński ma za zadanie zapewnić Komisję Europejską o naszym zaangażowaniu i wyciszyć to, o czym w ostatnich dniach było głośno w mediach.

Walka ze smogiem czy walka w rządzie

A głośno jest ponieważ Komisja Europejska nie jest zadowolona z polskiej walki ze smogiem. Dała temu wyraz odwołując zaplanowane na 4 lipca spotkanie komitetu sterującego programu Czyste Powietrze. Stawia sprawę jasno, że oczekuje zmian w programie Czyste Powietrze, który musi objąć więcej osób. Czy będą kolejne spotkania Komitetu Sterującego? Na razie nie. Wysokiej rangi urzędnik wzrusza ramionami i mówi: są wakacje.

Przygotowany za unijne pieniądze raport Banku Światowego zaleca m.in. uproszczenia procedur Czystego Powietrze, stworzenie bazy danych materiałów oraz poszerzenie kanałów dystrybucji pieniędzy - o banki, samorządy, tzw. agregatorów (spółki komunalne, gazowe, ciepłownie). Teraz wnioski idą tylko przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tu grzęzną miesiącami.

