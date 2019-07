Źródło: PAP

Chcemy, żeby już w tym roku uruchomiony został program dofinansowania jednej jednostki OSP kwotą do 5 tys. zł na przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym czy społecznym; we wtorek projektem w tej sprawie zajmie się rząd - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.