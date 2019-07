62-letni Steyer jest założycielem zarządcą funduszu hedgingowego Farallon Capital, działaczem na rzecz ochrony środowiska, rozwoju opieki medycznej, edukacji i poprawy losu imigrantów.

W październiku 2017 roku przeznaczył ponad 10 mln dol. na kampanię reklamową i informacyjną mającą ona celu impeachment prezydenta Donalda Trumpa. Steyer jest Demokratą i jednym z najważniejszych donatorów na rzecz tej partii. Podczas kampanii wyborczej do Kongresu w 2018 roku wyłożył na wsparcie jej kandydatów 30 mln dol.

W sumie w ostatnich trzech kampaniach wyborczych przeznaczył na dofinansowanie Demokratów ponad 100 mln dol. - przypomina CNN.

Wraz z żoną Kat Taylor podpisał zobowiązanie "The Giving Pledge", zgodnie z którym obydwoje przeznaczą na cele dobroczynne, jeszcze za życia, większość fortuny.

"The Giving Pledge" to kampania zainicjowana przez Billa Gatesa i Warrena Buffeta w 2010 roku, której celem jest nakłanianie bardzo bogatych ludzi do przeznaczania dużej części majątków na działalność charytatywną.

Steyer i Kat Taylor założyli kilka fundacji dobroczynnych, finansują też organizację pozarządową NextGenAmerica, która wspiera walkę z ociepleniem klimatycznym oraz liberalne podejście do kwestii imigracji, opieki medycznej i edukacji.

Jeśli chodzi o szanse Steyera w walce o Biały Dom, na jego niekorzyść działa fakt, że dołączył do wyścigu wyborczego Demokratów bardzo późno i nie wziął udział w pierwszej debacie kandydatów, ani też nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnym takim pojedynku zaplanowanym na koniec lipca.

Aby wziąć udział w debacie telewizyjnej kandydatów trzeba spełniać pewne kryteria dotyczące np. wyników sondażowych.

Pierwsze głosowanie w prawyborach Partii Demokratycznej odbędzie się 3 lutego 2020 roku w stanie Iowa.