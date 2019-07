PGNiG i BOŚ Bank mają ofertę wsparcia przy wymianie kotłów na gazowe



Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przygotowały ofertę pożyczki na zakup i wymianę kotła gazowego lub termomodernizację, poinformowały spółki.

"Chcielibyśmy dziś podsumować prawie dwa lata naszego realnego zaangażowania w walkę o czyste powietrze. Przy okazji tego podsumowania - choć ta walka się nie kończy - chcielibyśmy przedstawić kolejny projekt, który dziś w partnerstwie z Bankiem Ochrony Środowiska zaczynamy realizować" - powiedział prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha podczas konferencji prasowej.

Dzięki współpracy z BOŚ obecni i przyszli klienci PGNiG Obrót Detaliczny mogą skorzystać z pożyczki na zakup oraz wymianę kotła gazowego lub termomodernizację, podkreślił Mucha.

Obecni klienci PGNiG OD mogą złożyć wniosek o pożyczkę w oddziale BOŚ Banku, telefonicznie lub przez internet. Z kolei przyszli klienci muszą najpierw podpisać umowę na dostawę gazu z PGNiG, podano w komunikacie.

"Przygotowaliśmy produkt na te okoliczności specjalnie skrojony. Pięć wyrazów charakteryzuje naszą pożyczkę: jest specjalna, wygodna, elastyczna, dostępna i tania. RRSO wynosi dla niej 6,49%. Elastyczność oznacza szeroki wachlarz możliwości - nie tylko na wymianę pieca, do 50% pożyczki może być przeznaczone na dowolny cel. Okres pożyczki może wynieść do 120 miesięcy, a kwota pożyczki do 100 tys. zł" - powiedział prezes BOŚ Bogusław Białowąs podczas konferencji.

Prezes podkreślił, że przygotowana przez bank oferta dedykowana klientom PGNiG Obrót Detaliczny to nasz kolejny produkt, który będzie miał realne przełożenie na działania zmierzające do poprawy jakości powietrza nad Polską i redukcji źródeł niskoemisyjnych.

Program "Pełnym Oddechem" jest kontynuacją działań PGNiG na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, podkreślono w materiale. W ramach zakończonego w maju br. programu "Dofinansowanie nawet do 3000 zł" PGNiG wypłaciło prawie 16 mln zł w ramach 12 tysięcy dofinansowań. Realizacja programu pozwoliła na redukcję emisji CO2 o 80 tys. ton, zaś pyłów o ok. 140 ton w skali roku, podano także w komunikacie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)