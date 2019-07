Grupa Orlen rozpoczęła postępowanie na 2 tys. wagonów kolejowych



Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Grupa Orlen rozpoczęła postępowanie na 2 tysiące wagonów do przewozu produktów rafineryjnych i petrochemicznych, podał koncern. Oferty mogą być składane od dziś do 29 lipca.

"Inwestujemy w rozwój przewozów kolejowych! Rozpoczynamy postępowanie zakupowe na 2 tysiące wagonów do przewozu produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Obejmuje ono dzierżawę cystern na potrzeby polskich spółek Grupy #ORLEN oraz @unipetrolcz" - napisała spółka na swoim profilu na Twitterze.

Rozpoczęcie składania ofert: 10 lipca br. godz. 9:00, z zakończenie - 29 lipca br. godz. 16:00, podano na Platformie Zakupowej Connect grupy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)