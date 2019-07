Senat: Projekt ujednolicający zasady zwrotu kosztów procesu - do dalszych prac

Źródło: PAP

Senackie komisje jednogłośnie skierowały w środę do dalszych prac projekt ujednolicający zasady zwrotu kosztów procesu cywilnego w odniesieniu do kosztów przejazdów do sądu. Projekt nowelizacji jest reakcją na sygnalizację Trybunału Konstytucyjnego.