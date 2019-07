7Levels: Sprzedaż gry 'Castle of Heart' przekroczyła poziom 100 000 sztuk



Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Całkowita sprzedaż gry "Castle of Heart" 7Levels przekroczyła poziom 100 000 sztuk, podała spółka. Dane sprzedażowe uwzględniają wszystkie kanały dystrybucji i obejmują sprzedaż na rynku japońskim (na którym wydawcą gry jest Rainy Frog LLC) oraz na pozostałych rynkach, tj. Europy, Australii oraz Ameryki.

"Jednocześnie należy podkreślić, iż utrzymująca się od kilku miesięcy wzrostowa tendencja wolumenu sprzedaży gry wynika przede wszystkim z aktywnej polityki cenowej uwzględniającej promocje nawet do -90% od pierwotnej ceny gry. W związku z istotnie niższymi cenami gry wzrostowa tendencja wolumenu sprzedaży gry będzie miała relatywnie mniejszy wpływ na wyniki finansowe emitenta, niż wynikałoby to wprost z przyrostu samych wolumenów" - czytamy w komunikacie.

Spółka przypomina, że pierwotnie szacowała, że próg 100 000 sztuk sprzedanych kopii gry zostanie osiągnięty w ciągu 12 miesięcy od dnia jej premiery oraz, że z uwagi m.in. na okoliczności związane z przesunięciem premiery gry na rynku japońskim oraz niezadowalającą sprzedaż na pozostałych rynkach zarząd podjął wcześniej decyzję o odwołaniu pierwotnych prognoz.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)