Sąd umorzył postępowanie upadłościowe TXM



Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku spółki, podał TXM.

"Po ustaleniu, że 15 maja 2019 r. sąd restrukturyzacyjny otworzył postępowanie układowe TXM S.A. w restrukturyzacji oraz w myśl regulacji ustawy Prawo upadłościowe, w świetle której nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy do czasu zakończenia lub prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, sąd niniejszym postanowieniem uznał, iż rozstrzygnięcie wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest niedopuszczalne" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu br. TXM wobec przedłużającego się oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację, z przyczyn formalnych, był zmuszony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednocześnie został złożony wniosek o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

