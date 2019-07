Unimot: Pierwsza dostawa olejów Avia dotarła do klienta w Chinach



Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Pierwsza dostawa olejów silnikowych marki Avia realizowana przez Unimot do Chin dotarła już do kontrahenta, poinformował prezes Unimotu Adam Sikorski.

"Pierwsza dostawa olejów Avia już w Chinach - wczoraj odprawa celna, a dzisiaj już towar u naszego klienta. Unimot Asia - czekamy na pozytywny wpływ na EBITDA grupy" - napisał Sikorski na Twitterze.

Jak informował wcześniej ISBnews szef Unimotu, pierwsza dostawa olejów Avia na rynek chiński to 40 ton, a do końca 2019 roku Unimot chciałby sprzedać na tamtejszym rynku około 200 ton olejów Avia.

"To, oczywiście, dopiero pierwszy przyczółek, ale rynek olejów silnikowych w Chinach to ok. 8 mln ton rocznie, w porównaniu do 200 tys. ton w Polsce. Zajęcie jakiejkolwiek pozycji na tym rynku daje olbrzymie możliwości przyszłego rozwoju" - mówił Sikorski w rozmowie z ISBnews.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)