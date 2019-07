The Dust uzyskał 3 mln zł na finansowanie gry na motywach Cyklu Inkwizytorskiego



Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - The Dust podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania produkcji gry na motywach książek z serii "Cykl Inkwizytorski" autorstwa Jacka Piekary, podała spółka. Dzięki umowie spółka pozyska finansowanie o wartości 3 mln zł w formule project finance, wypłacane w transzach od lipca 2019 r. do stycznia 2022 r. W ramach umowy inwestor zobowiązał się do wsparcia finansowego prac nad grą przeznaczoną na platformy stacjonarne (PC, PS4/PS5, Xbox One). Wartość oraz częstotliwość transz będą uzależnione od harmonogramu oraz odbioru różnych etapów produkcji.

"Pieniądze pozyskane od inwestora będą bardzo dużym wsparciem produkcji gry na motywach powieści Jacka Piekary i pozwolą nam na realizację większej części założeń produkcyjnych" - skomentował prezes Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.

25 marca br. spółka podpisała umowę z pisarzem Jackiem Piekarą. Deweloper oraz pisarz stworzą wspólnie grę na motywach serii "Cykl Inkwizytorski". Wrocławskie studio zakupiło prawa do wyprodukowania gry na PC oraz konsole. Studio zamierza również stworzyć i dystrybuować grę na platformy mobilne. Zarówno The Dust, jak i Jacek Piekara przewidują, że będzie to pierwsza z serii gier, które będą skierowane dla starszej młodzieży i dorosłych, przypomniano.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelachgry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)