Grupa Asbis przejęła białoruskiego integratora systemów Avectis ALC



Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Atlantech Ltd - spółka zależna Asbisc Enterprises Plc - przejęła za blisko 574 tys. USD białoruską spółkę Avectis ALC, podał Asbis. Avectis ALC jest wiodącym na rynku białoruskim developerem i integratorem systemów w dziedzinie automatyzacji sterowania, bezpieczeństwa oraz profesjonalnych usług wsparcia dla obiektów technologicznych i infrastrukturalnych.

"Przejęcie Avectis ALC jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Grupy ASBIS, tj. silnej obecności w najbardziej obiecującym segmencie IT - rozwiązaniach i usługach IT dla klienta korporacyjnego" - czytamy w komunikacie.

Avectis ALC ma wiodącą, stabilną pozycję na rynku białoruskim, na którym działa od 25 lat. Partnerami technologicznymi spółki są największe globalne firmy IT. Stałymi klientami firmy są przedsiębiorstwa działające w sektorach: petrochemicznym, gazowym, energetycznym, budowlanym, inżynierii mechanicznej, ale również instytucje bankowe, oświatowe, medyczne oraz agencje i organizacje rządowe i duże przedsiębiorstwa prywatne, podano w materiale.

"Zgodnie z naszymi obietnicami wzmocnienia Asbis, realizujemy przejęcie, które jest zgodne z naszą strategią zmierzającą do rozbudowy i umacniania kompetencji w segmentach, które są bardzo perspektywiczne. Avectis wnosi do naszej struktury bardzo zaawansowane kompetencje inżynieryjne oraz olbrzymie doświadczenie i portfel ciekawych klientów. Jestem przekonany, że usługi Asbis znacznie się rozszerzą, dzięki nowo przejętej spółce" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbisc Enterprises Plc oraz założyciel Asbis Enterprises Sergiej Kostewicz, cytowany w komunikacie.

CCO Solution Business w Asbisc Enterprises Plc Vladimir Karatay podkreślił, że Avectis ALC to jedna z wiodących spółek w swoim segmencie na rynku białoruskim.

"Ma ona olbrzymie doświadczenie w integracji i automatyzacji systemów zarządzania oraz ciekawe portfolio klientów. Jako osoba odpowiedzialna w ASBIS za rozwój segmentu biznesowego, jestem przekonany, że zarówno obecne zasoby specjalistów, jak i doświadczenie tej firmy będą ogromnym wsparciem dla naszej grupy. Atlantech zyska dużą wiedzę i będzie w stanie szybciej realizować swoją strategię" - powiedział Karatay, także cytowany w komunikacie.

Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Atlantech, podano także.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)