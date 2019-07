BOŚ Bank: W tym tygodniu dane z USA i Polski, choć rynki czekają już na EBC, Fed



Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - W rozpoczynającym się tygodniu zaplanowane są publikacje danych ze sfery realnej USA, a także z Polski, choć rynki będą już w większym stopniu skupione na posiedzeniach rady EBC i FOMC pod koniec lipca, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

"Na bieżący tydzień planowane są publikacje wielu danych ze sfery realnej USA, w tym dane dot. sprzedaży detalicznej, nastrojów konsumentów oraz dane dot. produkcji przemysłowej oraz publikacja raportu Fed Beżowa Księga. Z pewnością będą one istotne z punktu widzenia oczekiwań dot. polityki pieniężnej Fed, niemniej po zmienności notowanej w ostatnich dwóch tygodniach wydaje się mało prawdopodobne, aby wpłynęły one na oczekiwania dot. lipcowej decyzji FOMC, tj. aby poskutkowały albo wzrostem oczekiwań na redukcję stóp rzędu 50 pkt baz. albo redukcję oczekiwań na jakiekolwiek działanie" - czytamy w raporcie ekonomistów BOŚ Banku.

Według nich, że rynki w coraz większym stopniu będą już wyczekiwały na same wyniki posiedzeń, najpierw (25 lipca) posiedzenia rady EBC oraz pod koniec miesiąca - posiedzenia FOMC.

"Gdyby w kolejnych dniach pojawiły się jakiekolwiek nowe informacje dot. negocjacji handlowych USA - Chiny mogą mieć one większy wpływ na sytuację rynkową" - wskazano w materiale.

Publikacja serii miesięcznych danych ze sfery realnej planowana jest także dla gospodarki polskiej w tym: - dane z rynku pracy, dane dot. produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej.

"Generalnie oczekujemy, że większość wskaźników zanotowała w czerwcu solidne spadki z uwagi na bardzo niekorzystny wpływ efektów kalendarzowych (aż 2 dni robocze mniej niż w czerwcu 2018 r.). Jednocześnie przy bardzo dobrych danych za kwiecień i maj, jeżeli dane nie zaskoczą silniej negatywnie, pozostaną spójne z prognozą wzrostu PKB w II kw. br. w tempie nie niższym niż 4,5% r/r" - podsumowano w raporcie.

(ISBnews)