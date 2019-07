Według tej telewizji "niektórzy przedstawiciele Białego Domu oczekują, że minister handlu, który zna prezydenta od lat, odejdzie już latem tego roku".

Resortowi handlu USA podlega Biuro Spisowe. Trump zrezygnował w czwartek z planów dołączenia na mocy rozporządzenia wykonawczego pytania o obywatelstwo w kwestionariuszach spisowych na 2020 rok. Zamierza uzyskać dane na ten temat z różnych agencji rządowych.

Według NBC News Trump jest niezadowolony z roli Rossa w odniesieniu do Biura Spisowego i w rozmowach z sojusznikami spoza Białego Domu rozważa jego odwołanie. Telewizja przypomina, że w opinii Sądu Najwyższego resort handlu ma co prawda prawo do wprowadzenia pytania o obywatelstwo do kwestionariusza spisowego, ale nie przedstawił zadowalającego uzasadnienia.

Biały Dom Dotychczas nie skomentował tego doniesienia NBC News.

>>> Czytaj też: Bloomberg: Trump upokorzył najbliższego sojusznika i nic na tym zyskał [OPINIA]