Hydra Games, z portfela RLTY Investments, może wejść na NewConnect w 2020 r.





Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Hydra Games, z portfela RLTY Investments, może wejść na NewConnect w przyszłym roku, poinformowała ISBnews prezes Dominika Szot.



"Koncentrujemy się na produkcjach dotykających problemów społecznych, jak wojna, uzależnienia, czy przemoc na platformy Nintendo Switch i PC. Pierwsza nieujawniona premiera planowana jest na wrzesień na Steam. Kolejna premiera zakładana jest w końcówce 2019 na Switch, a następna gra 'Bad Trip' pojawi się na początku 2020 na PC. Wtedy ustalimy dalsze plany wydawnicze i podejmiemy kroki w kierunku wprowadzenia spółki na NewConnect" - powiedziała ISBnews Szot.



RLTY Investments planuje upublicznianie kolejnych swoich projektów, śladem Movie Games, zapowiedział prezes RLTY Investments i Movie Games Mateusz Wcześniak.



"Movie Games, po pół roku od debiutu na NewConnect przyniosła 45% wzrostu kursu i przygotowuje się do przejścia na GPW. Kolejnym projektem, jaki rozwijamy jest kolejny producent gie Hydra Games i producent planszówek Bored Games. Mamy także 3 kolejne projekty, niekoniecznie gamingowe. Wszystkie inwestycje to konkretne pomysły rozwijane tzw. szczupłą metodą. Będziemy zmierzali do upublicznienia tych spółek" - powiedział Wcześniak podczas konferencji prasowej.



Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews)