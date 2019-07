Inwestycja Anwilu uzyskała wsparcie Pomorskiej SSE dla nowej instalacji produk.



Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Inwestycja nawozowa Anwilu z Grupy Orlen w budowę instalacji granulacji mechanicznej uzyskała wsparcie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podała spółka. Dzięki temu firma przez 12 lat będzie mogła korzystać z udogodnień wynikających z przynależności do PSSE.

"Dzięki lokalizacji projektu w Polskiej Strefie Inwestycji Anwil skorzysta z wielu udogodnień, w tym ulg, usprawnień administracyjnych oraz prowadzonych działań promocyjnych. O zakwalifikowaniu projektu do PSSE zdecydowała ranga planowanego przedsięwzięcia, skala działalności firmy oraz jej pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą w regionie" - czytamy w komunikacie.

Instalacja granulacji mechanicznej jest jedną z trzech instalacji produkcyjnych - w ramach nowego ciągu nawozowego - mających powstać do połowy 2022 roku w Anwilu. Projekt wykona włoska firma Tecnimont.

Uruchomienie trzeciej linii do wytwarzania nawozów ma wzbogacić portfolio produktowe włocławskiej spółki z Grupy Orlen, a także rozwinąć jej zdolności produkcyjne w tym obszarze o około 50%, z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie. Inwestycja przyczyni się także do powstania 100 nowych miejsc pracy, czytamy dalej.



Od czasu zmiany zasad funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych we wrześniu 2018 roku - kiedy zniesiono ich granice - PSSE wydała decyzje o wsparciu inwestycji dla 20 przedsiębiorstw.

Anwil jest spółką z grupy kapitałowej PKN Orlen, która opiera swoją działalność biznesową na dwóch filarach - produkcji PCW oraz nawozów azotowych, których - pod względem mocy wytwórczych - jest drugim producentem w kraju i trzynastym w Europie. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)