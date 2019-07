Informacji tej udzielił odpowiadając na pisemną interpelację, złożoną w Bundestagu przez deputowanego postkomunistycznej Lewicy Dietmara Bartscha. Jak zaznaczono w odpowiedzi, eksport odzwierciedla "w znacznym stopniu rozwój koniunktury w Federacji Rosyjskiej".

Według publikowanych przez rząd Niemiec danych, w roku 2012 niemiecki eksport do Rosji wyniósł jeszcze 38,1 mld euro, by w roku następnym zmniejszyć się do 35,8 mld euro - choć nie obowiązywały wtedy unijne sankcje. Ich wprowadzenie w lipcu 2014 roku spowodowało dalszy spadek, aż do 21,6 mld euro w roku 2016. Od roku 2017 eksport znów wzrasta, do czego - zdaniem niemieckiego rządu - przyczyniła się także poprawa kondycji rosyjskiej gospodarki.

