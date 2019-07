Awaria systemów teleinformatycznych utrudniła działanie spółek zal. Gobarto



Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Z powodu awarii systemów teleinformatycznych zawieszonych na serwerach Gobarto, obejmujących bazy danych spółek zależnych, realizowanie przez niektóre z nich prowadzonej działalności zostało utrudnione, podało Gobarto.

"Wskutek przedmiotowej awarii częściowemu usunięciu lub uszkodzeniu uległy niektóre dane i ewidencje tych spółek zależnych zgromadzone w bazach systemów teleinformatycznych, uniemożliwiając terminową realizację niektórych obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych, w tym publiczno-prawnych" - czytamy w komunikacie.

Prowadzona przez te spółki działalność operacyjna nie została przerwana, a wyżej opisane trudności mają charakter tymczasowy i wynikają wyłącznie z braku dostępności do pełnych elektronicznych baz danych i ewidencji, podano również.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)