„Morze czy góry”? Z tym pytaniem spotkał się chyba każdy Polak. Nic w tym dziwnego, gdyż w kraju nad Wisłą to jedne z najpopularniejszych walorów turystycznych. Jakie są zatem preferencje naszych rodaków? Odpowiedź na to pytanie przedstawiają statystyki pozyskane z systemu dla kierowców Yanosik, z którego korzysta średnio 1,5 mln użytkowników miesięcznie.

– W analizie uwzględniliśmy przejazdy w okresie letnim ubiegłego roku do powiatów słynących z miejsc turystycznych, w których kierowcy spędzili od 7 dni do 3 tygodni. W ten sposób wygenerowaliśmy ruch, który pozwolił nam określić, jakie są najpopularniejsze kierunki wakacyjne wśród mieszkańców największych miast w Polsce – komentuje Julia Rachwalska, Yanosik.

Dużo zależy od miejsca zamieszkania?

Polacy chętnie spędzają letni urlop nad Morzem Bałtyckim. Ponad 60 proc. tras wyznaczonych w aplikacji Yanosik w okresie wakacyjnym prowadziło do miejscowości położonych w powiatach nadmorskich. Sporą popularnością cieszą się również polskie góry, dokąd kierowało niemal 23 proc. wszystkich tras urlopowych. 13 proc. wyznaczonych w systemie Yanosik tras prowadziło na tereny Mazur.

– Ciekawy jest aspekt regionalny. Okazuje się, że duży wpływ na wybór kierunku wakacyjnego w Polsce ma miejsce zamieszkania. Dla przykładu, osoby na co dzień przebywające w Trójmieście w dużej mierze wybierają urlop nad Morzem Bałtyckim, natomiast Wrocławianie wolą spędzać czas wolny w górach. Taka tendencja wyjazdowa może być podyktowana łatwością dojazdu do miejsca wypoczynku. W tym przypadku duże znaczenie ma dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa – komentuje Julia Rachwalska, Yanosik.

Jakie dokładniej miejsca na urlop wybierają polscy turyści? Na początek warto przyjrzeć się polskiemu Wybrzeżu.

Najpopularniejsze miejsca na urlop

Nad polskim Morzem prym wiedzie powiat pucki – tam, spośród wszystkich kierunków nadmorskich, prowadzi aż 16 proc. tras wyznaczanych w aplikacji Yanosik. Na tym obszarze najbardziej znanymi miejscowościami są: Władysławowo, Karwia, Białogóra czy też miejsca z Półwyspu Helskiego: Chałupy, Jastarnia czy Hel. Następnym najpopularniejszym rejonem na Bałtykiem jest powiat sławieński z Darłowem, Dąbkami czy Jarosławcem. Tam prowadzi ok. 10 proc. całego nadmorskiego ruchu turystycznego. W „piątce” najczęściej wybieranych kierunków nadmorskich znalazły się takie obszary jak: powiat słupski (np. Ustka, Dębina, Rowy), powiat gryficki (np. Rewal, Trzęsacz, Pobierowo, Niechorze) czy koszaliński (np. Mielno, Łazy, Unieście, Sarbinowo).

Na Mazurach najpopularniejszy turystycznie okazał się powiat giżycki, do którego kierowało się ponad 21 proc. ogólnego ruchu turystycznego prowadzącego do regionu mazurskiego. Obszar ten to przede wszystkim Giżycko z twierdzą Boyen, miejscowość wypoczynkowa Wilkasy, Ryn z zamkiem krzyżackim czy też Jezioro Niegocin i Jezioro Kisajno. Drugie miejsce na podium należy do powiatu ostródzkiego, z Ostródą na czele, gdzie swój początek ma trasa Kanału Elbląskiego. W rejonie tym Polacy mogą także spędzać czas nad licznymi jeziorami wchodzącymi w skład Pojezierza Iławskiego. Trzecie miejsce to ponownie Kraina Wielkich Jezior z Mrągowem czy żeglarską stolicą Polski: Mikołajkami. Często odwiedzane są także obszary powiatu iławskiego z Parkiem Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego, w skład którego wchodzi chociażby Jezioro Jeziorak. Wielką „piątkę” mazurską zamyka powiat ełcki z jeziorami Pojezierza Ełckiego tj. Selmęt Wielki, Łaśmiady. Szczegółowe informacje przedstawia grafika poniżej.

W przypadku gór nie ma większego zaskoczenia. Liderem w tej kwestii okazał się powiat tatrzański, dokąd prowadzi 21,6 proc. tras spośród wszystkich podróży do terenów górskich. Obszar ten to Tatry i Podhale ze słynnym Zakopanem, Bukowiną Tatrzańską, Kościeliskiem, Poroninem czy Białym Dunajcem. Z kolei aż 20,6 proc. ruchu na wakacje w góry kieruje do powiatu kłodzkiego w Sudetach z Lądkiem-Zdrój, Bystrzycą Kłodzką czy Kudową-Zdrój. Nieco mniej tras, ale nadal wysoko w rankingu górskim, prowadzi do powiatu nowotarskiego z malowniczą Kotliną Orawsko-Nowotarską, Pieninami czy Gorcami. Do tego obszaru prowadzi ok. 15 proc. tras. Popularny wśród polskich turystów jest także powiat żywiecki z Beskidem Śląskim i Kotliną Żywiecką oraz powiat jeleniogórski w Sudetach z Karpaczem i Szklarską Porębą.

Skoro wiadomo jakie kierunki na wakacje są popularne wśród Polaków, to warto sprawdzić czy mieszkańcy największych miast w Polsce mają swoje ulubione miejsca na letni odpoczynek.

Preferencje wakacyjne według miast

Jak kształtuje się ruch wakacyjny z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, Katowic, Łodzi lub Szczecina? Czy mieszkańcy tych miast mają określone preferencje dotyczące wakacji? Tendencje wyjazdowe poszczególnych miast przedstawiają poniższe grafiki. Kolorem czerwonym wyróżniono powiaty, które znalazły się w TOP 3 każdego z regionów: nadmorskiego, górskiego i mazurskiego.

Źródło: Yanosik