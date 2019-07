Tauron Wydobycie ma porozumienie ze związkami ws. wypłaty w VII z funduszu płac



Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Tauron Wydobycie podpisał z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi porozumienie, którego głównym postanowieniem jest uruchomienie środków pieniężnych dla pracowników Tauron Wydobycie w ramach funduszu płac, podał Tauron. Przyspieszone zostają również rozmowy płacowe rady społecznej Grupy Tauron.

"Wczorajsze porozumienie to efekt prowadzonych od tygodnia rozmów z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w segmencie wydobywczym Grupy Tauron. Zgodnie z jego zapisami, pracownikom Tauron Wydobycie zostaną wypłacone jeszcze w lipcu środki pieniężne z funduszu płac spółki - naliczone na podstawie 'Porozumienia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach 2017 -2019'" - czytamy w komunikacie.

Wysokość indywidualnej wypłaty będzie uzależniona od liczby przepracowanych dni roboczych w pierwszym półroczu 2019 r. W ramach wyżej wymienionych uzgodnień wypłacone zostanie pracownikom średnio po 1000 zł brutto, wskazano również.

W sierpniu br. rozpoczną się przyspieszone o miesiąc rozmowy rady społecznej dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników Grupy Tauron.

"Grupa Tauron i tym samym spółka Tauron Wydobycie przykładają dużą wagę do spraw społecznych, czego wyrazem jest aktywny dialog ze reprezentatywnymi organizacjami związkowymi" - powiedział wiceprezes Tauron Wydobycie Andrzej Okoń, cytowany w komunikacie.

Podpisane porozumienie odnosi się również do zgłaszanych kwestii związanych z organizacją pracy zakładów górniczych i stanem sprzętu technicznego. W tym zakresie porozumienie przewiduje niezwłoczne przeprowadzenie audytu przez służby techniczne zakładów górniczych, podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r.

