The Dust ogłosi aktualizację strategii w ciągu 2 tygodni



Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - The Dust podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju - w związku z nabyciem autorskich praw do serii książek o inkwizytorze Mordimerze Madderdinie ("Cykl Inkwizytorski"), zawarciem umowy z inwestorem, który sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na motywach ww. cyklu oraz zakończeniem prac produkcyjnych nad własną grą autorską "Together" na Nintendo Switch, podała spółka. The Dust ogłosi aktualizację strategii w ciągu 2 tygodni.

"Aktualizacja strategii ma na celu istotną intensyfikację rozwoju spółki oraz dywersyfikację jej działalności w najbliższych trzech latach. Rozszerzona strategia oparta w głównej mierze o poszerzenie portfolio autorskich gier ma na celu zwiększenie możliwości osiągania bieżących przychodów oraz zysków spółki. Zostanie ona ogłoszona w formie raportu bieżącego w ciągu najbliższych 2 tygodni" - czytamy w komunikacie.

W tym miesiącu The Dust podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania produkcji gry na motywach książek z serii "Cykl Inkwizytorski" autorstwa Jacka Piekary. Dzięki umowie spółka pozyska finansowanie o wartości 3 mln zł w formule project finance, wypłacane w transzach od lipca 2019 r. do stycznia 2022 r. W ramach umowy inwestor zobowiązał się do wsparcia finansowego prac nad grą przeznaczoną na platformy stacjonarne (PC, PS4/PS5, Xbox One). Wartość oraz częstotliwość transz będą uzależnione od harmonogramu oraz odbioru różnych etapów produkcji.

25 marca br. spółka podpisała umowę z pisarzem Jackiem Piekarą. Deweloper oraz pisarz stworzą wspólnie grę na motywach serii "Cykl Inkwizytorski". Wrocławskie studio zakupiło prawa do wyprodukowania gry na PC oraz konsole. Studio podało wówczas też, że zamierza również stworzyć i dystrybuować grę na platformy mobilne.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelachgry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)