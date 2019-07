PGE Energia Ciepła ma umowę z GE Power na modernizację turbiny w Gorzowie Wlkp.



Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - PGE Energia Ciepła (PGE EC) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - i GE Power podpisały umowę na modernizację turbiny gazowej i generatora bloku gazowo-parowego elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim, podała PGE EC.

"Inwestycja w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim jest częścią dużej modernizacji bloku gazowo-parowego, wybudowanego w 1999 roku. Oprócz modernizacji turbiny gazowej GT8C, której wykonawcą będzie GE Power, zmodernizowana zostanie także turbina parowa tego bloku i wybudowana nowa chłodnia wentylatorowa" - czytamy w komunikacie.

Inwestycje te znacząco ograniczą od 2021 roku udział technologii węglowej w produkcji ciepła i energii elektrycznej w mieście, a od 2023 roku całkowicie ją wyeliminują.

"PGE Energia Ciepła, jako lider rynku ciepła w Polsce, chce być także liderem zmian środowiskowych w całym sektorze. Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi. W naszych lokalizacjach w całej Polsce planowane jest zwiększanie potencjału ciepłowniczego poprzez budowę do 2030 roku 1 000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE, udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 powinien przekroczyć 50%" - powiedział wiceprezes PGE EC Przemysław Kołodziejak, cytowany w komunikacie.

"Od dwóch lat Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim dysponuje jednym z najnowocześniejszych w kraju bloków gazowo-parowych o mocy 140 MW, który wybudowany został nakładem 568 mln zł. Dzisiaj podpisana została umowa z GE Power na modernizację turbiny gazowej wybudowanego w 1999 roku bloku gazowo-parowego na kwotę blisko 40 mln zł. Przed nami jeszcze kolejne inwestycje w ten blok, po zakończeniu których należąca do PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim będzie jednym z najnowocześniejszych wytwórców ciepła i energii elektrycznej w Polsce" - dodał Mirosław Rawa, dyrektor Oddziału PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Po zmodernizowaniu blok gazowo-parowy zapewni dodatkową moc elektryczną w sytuacjach niedoboru energii w ogólnokrajowym systemie energetycznym, oferując 62 MW mocy dyspozycyjnej netto. Planowany termin rozpoczęcia prac na terenie Elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim to sierpień 2020 roku.

"Na polskim rynku dostarczamy technologie na potrzeby m.in. projektów węglowych, gazowych, jak i OZE. Wykorzystujemy nasze rozwiązania i know-how także do modernizacji działających już elektrowni, wydłużając ich zdolności produkcyjne, aby utrzymać istniejącą flotę przy optymalnej eksploatacji przez następne lata. Rozwój odnawialnych źródeł energii oznacza zwiększoną potrzebę inwestycji w elastyczne źródła mocy konwencjonalnej, która będzie wspierała niestabilne dostawy energii pochodzącej z OZE. Będąc równoległym dostawcą turbin wiatrowych, jesteśmy aktywnym uczestnikiem procesu zrównoważonej transformacji energetycznej naszego kraju. Powierzenie nam modernizacji turbiny gazowej GT8C wraz z generatorem jest rezultatem współpracy pomiędzy Elektrociepłownią w Gorzowie Wielkopolskim a GE Power. Przeprowadzenie modernizacji turbiny gazowej umożliwi jej dalszą bezpieczną eksploatację oraz świadczenie usług na rynku mocy z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska" - wskazał prezes GE Power w Polsce Sławomir Żygowski.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

