W niedzielę europosłanka Beata Szydło uczestniczyła w Tokarni w Pikniku Rodzinnym #DobryCzasPL.

Podczas spotkania wiceprezes PiS, podsumowując mijającą kadencję rządów jej ugrupowania, podkreśliła, że obecnie Polska jest krajem, w którym każde może czuć się bezpiecznie. "Zawsze słynęliśmy z tolerancji, szacunku do innych i niech tak dalej będzie i nie pozwólmy na to, żeby w Polsce był brak tolerancji czy szacunku. Każdy przejaw takich aktów piętnujmy i one muszą być stanowczo potępiane" – powiedziała Szydło.

Jak dodała, nie może tak być, że ktoś nie czuje się bezpieczny ze względu na to, że ma taki czy inne przekonania lub poglądy. "Jesteśmy krajem, który docenia i szanuje innych. Bardzo często tego szacunku, tolerancji dla innych w Europie brakuje. Pokażmy całej Europie, że to jest możliwe" – zaapelowała wiceprezes PiS.

Podczas spotkania wiceprezes PiS podkreśliła, że ostatnie blisko cztery lata rządów jej partii nie były łatwe, jednak w tym czasie udało się przeprowadzić wiele ważnych zmian.

"Te reformy nie zawsze były łatwe, nie zawsze też pewnie przebiegały tak, jakbyśmy sobie tego życzyli my i państwo. (...) Ale potrafiliśmy wyciągać wnioski z błędów, poprawiać pomyłki i potrafiliśmy konsekwentnie pokonywać pomyłki i iść do przodu po to, żeby zrealizować to wszystko, co było dla Polaków ważne w 2015 r., do czego myśmy się zobowiązali" – powiedziała Szydło.

Zaznaczyła, że po blisko czterech latach może powiedzieć, iż rząd wywiązał się z tych zobowiązań i praktycznie cały przyjęty wówczas program został zrealizowany.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest dopiero ten pierwszy krok. Trzeba kontynuować te zmiany. Trzeba wprowadzać kolejne reformy, które pozwolą na to, że Polska będzie coraz szybciej się rozwijała. Jesteśmy przecież w tej chwili jednym z najdynamiczniej rozwijającym się krajem w UE" – powiedziała Szydło.

Dodała, że bardzo ważnym elementem rządów PiS były programy społeczne, które powinny być kontynuowane.

Jak mówiła, ostatnie cztery lata to również zmiana jakości rządzenia i podejścia do niego.

Podkreśliła, że przy wyborze priorytetów, PiS postawiło przede wszystkim na to, aby nie zmarnować tego najcenniejszego kapitału, jakim jest zaufanie obywateli.

"Wiedzieliśmy doskonale, że nie możemy sobie pozwolić, żeby was zawieść, oszukać, pozbawić tej nadziei, że ta Polska przez was wymarzona - o której tak często mówiliście, że chcielibyście, aby była sprawiedliwa - była domem dla wszystkich. Żeby każdy mógł się tutaj czuć jak u siebie, gospodarzem. Żeby wreszcie ta Polska mogła się spełnić (...). Mam nadzieję, że po tych czterech latach tak jest. I czujecie się gospodarzami w swoim, naszym wspólnym polskim domu" – zwróciła się do zgromadzonych osób Szydło.