Michał Smółka został powołany na wiceprezesa i CFO The Dust



Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Rada Nadzorcza spółki The Dust powołała Michała Smółkę w skład zarządu na funkcję drugiego wiceprezesa z dniem 26 lipca, podała spółka.

Michał Smółka został powołany w charakterze członka zarządu ds. finansowych, podano w komunikacie.

Michał Smółka jest absolwentem studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu finansów i rachunkowości ze specjalizacją Finanse Przedsiębiorstwa.

Realizował projekty doradcze jako Konsultant w zespołach Corporate Finance (w tym M&A / VC / CFO-services / capital rising) w Big4 oraz w butikach inwestycyjnych. Obecnie pełni rolę doradcy transakcyjnego przy inwestycjach Venture Capital dla aniołów biznesu i firm inwestycyjnych oraz nadzoruje portfele inwestycyjne jako interim-CFO lub członek rady nadzorczej (w tym: Blue Technology sp. z o.o., New York Pizza Department S.A., DMX Systems S.A.), podano także.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)