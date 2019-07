Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Ergis miał 403,91 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2019 r., co oznacza wzrost o 1,4% r/r oraz 8,02 mln zł zysku netto (spadek o 28,9% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.



Zysk operacyjny wyniósł 14,36 mln zł (-13,7%), EBITDA 26,83 mln zł (-5,7%), zysk brutto 11,34 mln zł (-17,8%), a zadłużenie odsetkowe 129,83 mln zł (+1%), podano w komunikacie.



"Pomimo wzrostu naszej sprzedaży o 1,4%, obniżeniu uległ zysk operacyjny oraz inne wskaźniki rentowności, na co wpływ miała niekorzystna sytuacja cenowa surowców na rynku twardych folii i laminatów do żywności, a także nasilenie konkurencji wynikające ze spadku popytu. I połowa 2019 roku przyniosła natomiast satysfakcjonujące wyniki co do wysokości zysku EBITDA osiągniętego na sprzedaży taśm PET oraz płatków PET" - powiedział prezes Tadeusz Nowicki, cytowany w osobnym komunikacie.



W I połowie br. grupa wypracowała sprzedaż o 1,4% wyższą niż w analogicznym okresie roku 2018, natomiast zysk operacyjny oraz inne wskaźniki rentowności uległy obniżeniu. Jedną z przyczyn pogorszenia wyników w I półroczu 2019 roku są trudności na rynku twardych folii i laminatów do żywności. Podstawowym problemem jest niekorzystna relacja cen surowców z recyklatów do z cen surowców pierwotnych (PET virgin) oraz nadprodukcja tworzywowych opakowań do żywności. W I połowie 2019 roku zysk EBITDA wygenerowany na sprzedaży opakowań do żywności był o ponad 20% niższy, niż w tym samym okresie roku poprzedniego, podano także.



"Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży o 2,3%, zysk EBITDA zrealizowany na sprzedaży folii stretch był niższy o 12,3% w porównaniu z I półroczem 2018 roku. Podstawowym powodem spadku rentowności w tym sektorze jest nasilenie konkurencji, wynikające ze spadku popytu w wielu branżach. Grupa zrealizowała zamierzenia co do wysokości zysku EBITDA osiągniętego na sprzedaży taśm PET oraz płatków PET. Wyniki finansowe osiągnięte na sprzedaży folii miękkich PVC są zbliżone do oczekiwań i korzystniejsze niż w I półroczu 2018 roku" - czytamy dalej.



Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 6 września 2019 r.



Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ergisu sięgnęły 776 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)