Archicom Polska i ZCh Organika utworzyły spółkę do realizacji inwestycji w Łodzi



Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Archicom Polska, spółka zależna Archicomu, oraz Zakłady Chemiczne "Organika" (ZCh Organika) podpisały umowę joint venture oraz utworzyły wspólne przedsięwzięcie, tj. Karpacka sp. z o.o., podał Archicom. Wspólne przedsięwzięcie zostało powołane na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowej w Łodzi obejmującej budowę ok. 1 100 lokali mieszkalnych.

Kapitał zakładowy zawiązanej spółki wynosi 2 mln zł, a wspólnicy objęli udziały w kapitale zakładowym utworzonej spółki w równej wysokości, podano.

"Umowa joint venture oraz umowa spółki Karpacka sp. z o.o. przewidują, że Archicom Polska S.A. oraz Zakłady Chemiczne 'Organika' S.A. wniosą dopłaty do spółki celowej w następujących terminach i wysokości:

1. 7,5 mln zł - sierpień 2019,

2. 5 mln zł - listopad 2019,

3. 2,5 mln zł - kwiecień 2020" - czytamy w komunikacie.

Łączna wysokość dopłat do kapitału wniesionych przez Archicom Polska oraz Zakłady Chemiczne "Organika" wyniesie 30 mln zł. Dodatkowo umowa joint venture przewiduje, że Archicom Polska udzieli spółce pożyczek, a maksymalne zaangażowanie w tym zakresie to 17,5 mln zł, wskazano również.

"Umowa joint venture przewiduje, że wspólnicy uzyskają taką samą stopę zwrotu z kapitału zaangażowanego w przedsięwzięcie. W związku ze zobowiązaniem Archicom Polska S.A. do udzielania pożyczek spółce celowej, udziały Archicom Polska S.A. będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że Archicom Polska S.A. będzie posiadała prawo do 59% kwoty dywidendy (dywidenda uprzywilejowana), a Zakłady Chemiczne 'Organika' S.A. będzie posiadała prawo do 41% kwoty dywidendy. Wskaźniki udziału w dywidendzie mogą ulec zmianie w przypadku niższego zaangażowania Archicom Polska S.A. z tytułu pożyczek, aniżeli pierwotnie zakładana kwota 17,5 mln zł" - podsumowano.

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)