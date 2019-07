Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 58,44 USD, po zwyżce ceny o 0,67 proc.

Ropa Brent w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 65,24 USD za baryłkę, po wzroście notowań o 0,80 proc.

Na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Szanghaju ropa zdrożała o 1,0 proc. do 448,6 juanów za baryłkę, po zwyżce podczas poprzedniej sesji o 1,1 proc.

USA zwróciły do Niemiec z oficjalną prośbą o udział w misji, której celem będzie zabezpieczenie żeglugi w cieśninie Ormuz u wybrzeży Iranu. Ataki sił tego kraju na przepływające tym szlakiem tankowce doprowadziły do dalszego wzrostu napięcia w regionie.

Na razie niemiecka koalicja rządowa jest podzielona w sprawie udziału niemieckiej marynarki wojennej w ewentualnej misji w Zatoce Perskiej.

Ataki na tankowce w cieśninie Ormuz u wybrzeży Iranu w ostatnich miesiącach przyczyniły się do pogłębienia napięcia w relacjach Waszyngton-Teheran, co skłoniło USA do wezwania sojuszników, aby przyłączyli się do planowanej misji zapewnienia bezpiecznego przepływu statkom handlowym.

Napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wzrosły, gdy prezydent Donald Trump w maju ubiegłego roku wycofał USA z porozumienia nuklearnego światowych mocarstw z Iranem z 2015 roku i nałożył sankcje na Teheran.

Tymczasem w USA maleją zapasy ropy. Dane o zapasach paliw w USA podał we wtorek niezależny Amerykański instytut Paliw (API), a w środę oficjalne wyliczenia przedstawi Departament Energii USA (DoE).

Z danych API wynika, że zapasy ropy spadły o 6,02 mln baryłek. Jeśli wyliczenia te potwierdzi w środę DoE będzie to już 7. z kolei tydzień spadku zapasów ropy w USA.

Według prognoz analityków zapasy spadły w ub. tygodniu o 2,5 mln baryłek.

Podczas poprzedniej sesji ropa na NYMEX w USA zyskała 2,1 proc. - najwięcej od 10 lipca. W ciągu poprzednich 4 sesji surowiec w Nowym Jorku zdrożał o 3,9 proc.