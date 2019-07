Przewozy PKP Cargo spadły wg masy o 7,8% r: r w I poł. 2019 r.



Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Pociągi PKP Cargo przewiozły 50 mln ton towarów w I półroczu 2019 r., co oznacza spadek o 7,8% w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, podała spółka. Praca przewozowa osiągnięta przez grupę w pierwszych sześciu miesiącach br. wyniosła 12,6 mld tkm i była niższa o 10,4% r/r.

"W pierwszym półroczu 2019 roku rynek towarowych przewozów kolejowych w Polsce odnotował spadek przewozów r/r, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej (o 5,2%). Łącznie przewieziono 117,1 mln ton ładunków, przy czym zmniejszenie przewozów r/r wykazali zarówno Grupa PKP Cargo, jak i konkurencyjni operatorzy. Wykonana przez kolej praca przewozowa była równa 27,6 mld tkm" - czytamy w komunikacie.

Czerwiec 2019 r. był siódmym z kolei miesiącem, w którym rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce odnotował spadek przewiezionych ładunków r/r, podkreślono także. Jednocześnie wolumen transportowanych towarów kurczył się r/r w najszybszym tempie od początku 2019 roku i wyniósł 18,4 mln ton (-11% r/r), tj. był to najmniejszy miesięczny wolumen przewozu od lutego 2017 r. Czerwiec 2019 roku przyniósł także kontynuację trwającego od kwietnia 2019 roku trendu spadkowego wykonanej przez rynek pracy przewozowej, w przypadku której dynamika spadku silnie przyspieszyła (-10,7% r/r wobec -7,7% r/r w maju br.). W konsekwencji, praca przewozowa rynku obniżyła się do poziomu 4,4 mld tkm.

"Główne powody takiej sytuacji to spadek przewozów kruszyw, węgla kamiennego oraz rud i wyrobów metalowych. Cały rynek kolejowy odczuwa skutki wstrzymania lub opóźnienia części dużych inwestycji infrastrukturalnych, gdyż to odbija się na wielkości przewożonego kamienia. Kolejarze wożą też mniej węgla, bo elektrownie i elektrociepłownie mają jeszcze spore zapasy surowca, a ponadto część bloków energetycznych jest w remontach. Na naszą niekorzyść działa też zmniejszenie produkcji przez branżę stalową, bo wozimy mniej rud metali oraz wyrobów gotowych" - skomentował prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

W czerwcu 2019 roku Grupa PKP Cargo przewiozła 7,7 mln ton towarów, natomiast praca przewozowa wyniosła 2,0 mld tkm.

"Warto zauważyć, iż mimo dużych spadków przewozów całego rynku, w ujęciu miesiąc do miesiąca udział rynkowy Grupy PKP Cargo zwiększył się - jeśli chodzi o masę towarową wzrósł o 0,43% m/m i względem pracy przewozowej o 1,52%" - czytamy także.

PKP Cargo odnotowało w czerwcu zwiększone przewozy koksu i węgla brunatnego, które wynikały m.in. z przewozów w eksporcie dla klienta z południowej Europy. Przewieziono 318,4 tys. ton tych towarów, co oznacza wzrost o 17,8% r/r oraz o 4,2% w porównaniu z czerwcem 2017 roku.

W czerwcu br. o 17,2 tys. ton wzrosły r/r przewozy innych płodów rolnych (+87,1%). O 63,9% wzrosły także r/r przewozy w tej grupie towarowej w pierwszym I 2019 roku, dodano.

"Eksperci oczekują, że w kolejnych kwartałach 2019 roku towarowe przewozy kolejowe powinny wzrosnąć głównie z tej racji, iż przyspieszeniu ulegną roboty przy budowie dróg i linii kolejowych, a branża energetyczna będzie musiała odbudować zapasy węgla. Niewiadomą pozostają przewozy dla klientów z sektora metalowego, gdyż jest ryzyko, że z powodu unijnej polityki klimatycznej ta branża może jeszcze bardziej ograniczyć produkcję" - zakończono w materiale.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)