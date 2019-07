Urzędnicy w Brukseli uznali, że projekt będzie się przyczyniał do bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw energii bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

"Nowy terminal LNG na Chorwacji zwiększy, z korzyścią dla obywateli w regionie, bezpieczeństwo dostaw energii i konkurencję. Zatwierdziliśmy środki wsparcia ze strony Chorwacji, ponieważ ograniczają się do one tego, co jest konieczne, by zrealizować projekt, zgodnie z naszymi zasadami pomocy państwa" - podkreśliła cytowana w oświadczeniu unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

Zatwierdzone przez KE środki mają wspierać budowę i funkcjonowanie pływającego terminala LNG, na który składać się ma jednostka do magazynowania i regazyfikacji oraz połączenie z krajową siecią przesyłową. Terminal ma mieć przepustowość 2,6 mld metrów sześciennych gazu rocznie i ma zostać oddany do użytku w 2021 roku.

Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 233,6 mln euro. Na tę sumę składa się 32,2 mln euro bezpośredniego wkładu kapitałowego ze strony akcjonariuszy spółki, 101,4 mln euro z unijnego instrumentu "Łącząc Europę" oraz 100 mln euro z chorwackiego budżetu.

Dodatkowo Chorwacja przyzna operatorowi terminala "rekompensatę taryfową", tzw. opłatę za bezpieczeństwo dostaw, która będzie finansowana przez odbiorców gazu, jeśli przychody z opłat terminalowych nie będą wystarczać na pokrycie jego kosztów operacyjnych.

Chorwacja notyfikowała w KE zarówno 100 mln euro bezpośredniego wkładu z budżetu na rzecz inwestycji, jak i dodatkowe opłaty za dostawę. Bruksela uznała, że oba środki wsparcia są pomocą państwa na podstawie przepisów unijnych, jednak pomoc jest potrzebna, bo bez nich projekt nie mógłby być zrealizowany.

Analizy finansowe urzędników KE wskazały, że przychody pochodzące tylko z taryf od użytkowników terminala LNG nie wystarczyłyby na pokrycie kosztów inwestycyjnych i zapewnienie odpowiedniej zapłaty dla realizatorów projektu. KE podkreślała, że środki pomocowe są proporcjonalne, bo pokrywają tylko "lukę w finansowaniu" całej inwestycji.

Terminal LNG na Krk został wpisany na listę europejskich projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania jeszcze w 2013 roku. Został uznany za inwestycje o strategicznym znaczeniu dla dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Europy Południowo-Wschodniej i Środkowej. Terminal będzie dostarczał gaz do chorwackiej krajowej sieci przesyłowej połączonej ze Słowenią, Włochami i Węgrami, a także z innymi krajami UE przez Serbię i Czarnogórę.

Opłaty pobierane przez terminal od użytkowników są w pełni regulowane, określone przez Chorwacki Urząd Regulacji Energetyki, a terminal podlega dostępowi stron trzecich zgodnie z przepisami dotyczącymi rynku wewnętrznego UE.

