"Mogę potwierdzić, że w ciągu najbliższych dni David Frost spotka się z szefem gabinetu przewodniczącego (KE Jean-Claude'a Junckera - PAP) Clarą Martinez Alberolą, z p.o. sekretarza generalnego Ilze Juhansone oraz Stephanie Riso, dyrektor w Grupie Zadaniowej ds. Przygotowania i Przeprowadzenia Negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem" - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka Komisji Annika Breidthardt.

Jak podkreśliła, urzędnicy KE spotykają się z nowymi wysłannikami brytyjskiego premiera ds. negocjacji brexitowych i tak będzie i tym razem.

Nowy szef brytyjskiego rządu Boris Johnson zapowiedział, że nie będzie się spotykał z przywódcami unijnymi tylko po to, by kolejny raz usłyszeć, że porozumienie o wyjściu jego kraju z UE nie podlega dalszym negocjacjom. Wielka Brytania zapowiada, że opuści Unię Europejską 31 października choćby bez porozumienia, jeśli strona unijna nie okaże się bardziej elastyczna.

KE podkreśla, że jest przygotowana do bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, a obecne porozumienie jest jedynym możliwym.

Główny negocjator ze strony KE Michel Barnier ostrzegł niedawno, że sformułowane przez Johnsona żądania zmian w umowie w sprawie brexitu "są nie do przyjęcia" i UE musi przygotować się na wyjście tego kraju ze Wspólnoty bez umowy.

Kością niezgody jest tzw. mechanizm awaryjny dotyczący Irlandii Północnej. Irlandia oraz pozostałe kraje Unii Europejskiej wielokrotnie odrzucały brytyjskie żądania dotyczące usunięcia mechanizmu awaryjnego, wskazując, że jest on konieczny, by zagwarantować, że nie dojdzie do przywrócenia twardej granicy między Irlandią, która jest państwem unijnym, a należącą do Zjednoczonego Królestwa Irlandią Północną.

